Вторая лига. Дебют в сезоне для Реал Фармы, центральная игра тура во Львове

Уже завтра будут сыграны три матча второго тура Второй лиги. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что этот тур будет пропускать "Металлург-2".

"Кудровка" - "Васт"

11.08.2023. 14:00. "Кудровка-Арена" с. Кудровка

"Кудровка" дебютировала во Второй лиге с поражения в сверхрезультативном противостоянии со "Скалой 1911" (3:4). Подопечные Даценко достаточно неплохо проявили себя в нападении, а вот с защитой были существенные проблемы. Заметно, что этой команде не хватает баланса, особенно это касается игры в переходной фазе. Однако можно не сомневаться, что амбициозный новичок еще заявит о себе в течение сезона. "Васт" очень неприятно удивил сокрушительным поражением в игре с "Дружбой" (1:7). Мало кто ожидал такой безвольной игры николаевского коллектива. В преддверии старта чемпионата николаевцы постарались усилить защиту, подписав Гайваненко и Кербаля, но это вообще не помогло. Ожидаем, что хозяева смогут добиться своей дебютной победы во Второй лиге, учитывая текущую форму николаевцев.

"Звягель" - "Тростянец"

11.08.2023. 14:30. "Авангард" г. Звягель

Подопечные Максимова в прошлом туре подтвердили свой статус главных фаворитов сезона. Победа 7:3 над "Нивой" ярко ответила всем критикам. Заметно, что игра "Звягеля" улучшилась после усиления игроками "Полесья". Особенно это касается стандартов. В хорошей форме сейчас находится Артур Ващишин, который уже 15 голов забивший за "Звягель" во всех турнирах и это лучший показатель среди всех игроков. Против такого соперника скромному "Тростянцу" будет достаточно сложно рассчитывать на положительный результат.

"ЮКСА" - "Кремень-2"

11.08.2023. 16:00. "Стадион им. Банникова". Киев

Все ожидали, что амбициозный новичок "ЮКСА" стартует с победы над "Локомотивом", но не так случилось, как предполагалось. В этом матче с конструктивом у подопечных Цымбала были существенные проблемы. Запомнился разве что Матвей Харченко, который больше всего старался оживить игру. Возможно, жара сказалась, но с таким невнятным футболом не стоило рассчитывать на победу. "Кремень-2" без шансов уступил "Чайке". Молодым игрокам пока сложно конкурировать с соперниками, ставящими перед собой задачу повыситься в классе. Ожидаем, что "ЮКСА" за счет мастерства опытных футболистов все же сможет набрать три очка.

"Карпаты-2" - "Чайка"

12.08.2023. 12 часов. "Украина" г. Львов

Для львовян это игра будет настоящим испытанием, ведь в стартовом туре они не заметили "Рух-2" (5:0). В этом матче феерили два футболиста: опытный Кожанов и Сидун. Ряд молодых футболистов "Карпат" имели возможность дебютировать на профессиональном уровне, но говорить об окончательной их адаптации к взрослому футболу рано, ведь костяк "Руха-2" также составляет молодежь. "Чайка" это уже совсем другая история. К тому же, команда в первом туре доказала, что способна бороться за топ-3. Особенно выделялся Антоний Эмере, достигший существенного прогресса. Ожидаем, что гости все же смогут одержать вторую победу подряд.

"Реал Фарма" - "Локомотив"

12.08.2023. 13:00. "Иван" г. Одесса

Одесситы прошлый тур пропускали, потому для них это дебют в нынешнем сезоне. К тому же "Реал Фарма" также не участвовала в Кубке. Сейчас сложно оценить готовность команды. Заявку клуба пополнили совсем юные игроки, потому ожидать от них прогресса уже сегодня не стоит. "Локомотив" приятно удивил всех на старте сезона. Победа над "Диназом" в Кубке и ничья с "ЮКСА" свидетельствует о том, что с киевлянами следует считаться всем. Лидером команды является 21-летний Артем Уманец, в прошлом сезоне прошедший боевое крещение в "Рубиконе". Также стоит отметить Жукова, который в 16 матчах чемпионата и Кубка Украины среди любителей прошлого сезона оформил шесть результативных действий (5 голов, 1 ассист). Безусловно, у "Локомотива" нет ресурсов играть в атакующий футбол, но в защите команда надежная.

"Дружба" - "Нива"

12.08.2023. 14:00. "Дружба" г. Кагарлык

Коллектив из Мировки приятно удивил своей игрой против "Васта" – 7:1. Безусловно, можно говорить о слабости соперника, но недооценивать "Дружбу" не стоит. Особо стоит отметить Артема Сторчоуса. Гол, два ассиста и участие еще в одной результативной комбинации – впечатляющий показатель. Отметим, что "Дружба" это самая титулованная современная любительская команда нашего государства: чемпион и обладатель Кубка Украины среди любительских команд, чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Киевщины. Что произошло с "Нивой" в матче с "Звягелем" сложно объяснить. Команда уже через 25 минут пропустила четыре гола и о какой-то интриге не стоило говорить. Провальная игра в защите должна добавить головной боли Ярошенко, который пока не может сбалансировать игру команды. Кто фаворит этого матча? У "Нивы" больше опыта, поэтому предпочтем винницкий коллектив, но легко не будет.

"Рух-2" - "Скала 1911"

13.08.2023. 12:00. "Стадион" им. Б. Маркевича" г. Винники

От руховцев ожидали большего в противостоянии с "Карпатами-2", но команда была не готова к старту сезона. Футболисты, имеющие опыт выступлений в Юношеской Лиге УЕФА, не имеют права играть так безвольно. Однако главная задача для Владимира Безубьяка готовить молодежь для первой команды и результат этой работы будет заметен со временем. Сейчас важно адаптироваться к взрослому футболу. "Скала 1911" подходит к матчу в хорошем настроении после побед над "Хустом" и "Кудровкой". Девять голов в двух матчах – это впечатляющий показатель. Ожидаем, что гости продолжат победную серию.