  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Уверенная победа Чайки, Нива снова проигрывает
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Уверенная победа Чайки, Нива снова проигрывает

Вторая лига
(1 голосов)

Дебют в сезоне "Реал Фармы"

Вторая лига. Уверенная победа Чайки, Нива снова проигрывает

Фото: СК Чайка

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня были сыграны еще три матча второго тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний. Отметим, что для "Реал Фармы" это была дебютная официальная игра в нынешнем сезоне.

Подопечные Пархоменко встречались с "Локомотивом". В конце первого тайма шикарным ударом в верхний угол Уманец вывел новичка Второй лиги вперед. Однако, во втором тайме хозяева не только сравняли счет, но еще и добились комфортной победы - 4:1. Отметим, что на 82-й минуте Стародубец парировал пенальти, а потом еще счет был 1:1.

"Чайка" не заметила "Карпат-2" и одержала вторую подряд в сезоне победу. Отметим хет-трик Вечурко. В еще одном матче "Дружба" обыграла "Ниву" - 2:0.

Вторая лига. 2-й тур

"Реал Фарма" - "Локомотив" 4:1

Голы: Барсуков (49 ,83), Фабер (90), Платунов (90+2) - Уманец (30)

"Карпаты-2" – "Чайка" 0:4

Голы: Вечурко (14, 19, 23), Семенец (61)

"Дружба" - "Нива" 2:0

Голы:Сторчоус (53, 64)

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Вторая лига. Девять голов в ворота Васта, ЮКСА уничтожает молодежь Кремня
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Локомотив (Киев) Дружба (Мировка) Карпаты-2 (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде