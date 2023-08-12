Вторая лига. Уверенная победа Чайки, Нива снова проигрывает

Сегодня были сыграны еще три матча второго тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний. Отметим, что для "Реал Фармы" это была дебютная официальная игра в нынешнем сезоне.

Подопечные Пархоменко встречались с "Локомотивом". В конце первого тайма шикарным ударом в верхний угол Уманец вывел новичка Второй лиги вперед. Однако, во втором тайме хозяева не только сравняли счет, но еще и добились комфортной победы - 4:1. Отметим, что на 82-й минуте Стародубец парировал пенальти, а потом еще счет был 1:1.

"Чайка" не заметила "Карпат-2" и одержала вторую подряд в сезоне победу. Отметим хет-трик Вечурко. В еще одном матче "Дружба" обыграла "Ниву" - 2:0.

Вторая лига. 2-й тур

"Реал Фарма" - "Локомотив" 4:1

Голы: Барсуков (49 ,83), Фабер (90), Платунов (90+2) - Уманец (30)

"Карпаты-2" – "Чайка" 0:4

Голы: Вечурко (14, 19, 23), Семенец (61)

"Дружба" - "Нива" 2:0

Голы:Сторчоус (53, 64)