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Вторая лига. Уверенная победа Чайки, Нива снова проигрывает
Дебют в сезоне "Реал Фармы"
Фото: СК Чайка
Сегодня были сыграны еще три матча второго тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний. Отметим, что для "Реал Фармы" это была дебютная официальная игра в нынешнем сезоне.
Подопечные Пархоменко встречались с "Локомотивом". В конце первого тайма шикарным ударом в верхний угол Уманец вывел новичка Второй лиги вперед. Однако, во втором тайме хозяева не только сравняли счет, но еще и добились комфортной победы - 4:1. Отметим, что на 82-й минуте Стародубец парировал пенальти, а потом еще счет был 1:1.
"Чайка" не заметила "Карпат-2" и одержала вторую подряд в сезоне победу. Отметим хет-трик Вечурко. В еще одном матче "Дружба" обыграла "Ниву" - 2:0.
Вторая лига. 2-й тур
"Реал Фарма" - "Локомотив" 4:1
Голы: Барсуков (49 ,83), Фабер (90), Платунов (90+2) - Уманец (30)
"Карпаты-2" – "Чайка" 0:4
Голы: Вечурко (14, 19, 23), Семенец (61)
"Дружба" - "Нива" 2:0
Голы:Сторчоус (53, 64)
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