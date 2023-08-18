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Вторая лига. Вторая подряд победа Реал Фармы
Одесситы пока радуют своих болельщиков
Фото: ФК Реал Фарма
Третий тур Второй лиги открывался противостоянием в Кременчуге, где местная команда принимала "Реал Фарму". Отметим, что "Кремень-2" не только не набирал очков в матчах с этим соперником, но даже и не забивал мячей в ворота "Реал Фармы".
Одесситы за 26 минут отличились дважды. Сергей Барсуков и Александр Фабер своими голами довели преимущество гостей до комфортного. Таким образом, это уже десятый пропущенный мяч для "Кремня-2" за две неполные игры. В конце тайма хозяева усилиями Стецюка сократили отставание в счете – 1:2. Во второй половине встречи соперники не забивали. В итоге, матч завершился победой одесситов. "Реал Фарма" пока очков не теряла.
"Кремень-2" - "Реал Фарма" 1:2
Голы: Стецюк (44) - Барсуков (7), Фабер (26)
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