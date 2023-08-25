Вторая лига. Шанс на третью подряд победу для Металлурга-2, экзамен для Локомотива

Уже завтра стартует четвертый тур во Второй лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что этот тур пропускает "Дружба", которая еще не теряла очков.

"Реал Фарма" - "Чайка"

26.08.2023. 10:00. "Иван". Одесса

Одесситы в нынешнем сезоне сыграли два матча и оба выиграли. Подопечные Пархоменко в прошлом туре обыграли "Кремень-2". За полчаса "фармацевты" забили дважды, но потом позволили соперникам скоротить отставание в счете, но все же удержали преимущество. Если сравнивать с предыдущим чемпионатом, то "Реал Фарма" добилась прогресса в игре. Однако стабильности все же не хватает. "Чайка" до прошлой недели очков не теряла и не пропускала, но коллектив из Петропавловской Борщаговки уступил "ЮКСА" – 1:3. К тому же, из-за дисквалификации не сможет помочь команде Шакун. Однако, несмотря на эту потерю, гости все же имеют все шансы на победу.

"Кремень-2" - "Металлург-2"

29.08.14:00. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева" г. Кременчуг

Встреча молодежи, которые по-разному начали этот сезон. "Кремень-2" проиграл все встречи во Второй лиге (а ряд игроков резерва еще и проиграл на кубок "Кудровке" в составе первой клубной команды. Безвыигрышная серия кременчугского "Кремень-2" продолжается 18 матчей. Запорожцы пока очков не теряли. Два матча - две победы: Довольно неожиданный результат, но пока не стоит забегать вперед, ведь надо также учитывать уровень соперников. .Ожидается напряженное противостояние, результат которого сложно предсказать.

"Кудровка" - "Тростянец"

26.08.2023. 16:00. "Кудровка-Арена" с. Кудровка

В прошлом туре "Кудровка" минимально уступила "Ниве". На подопечных Даценко повлияла Кубковая игра против "Мариуполя", ведь пришлось сыграть 120 минут. Усталость и моральное истощение сказались. ФК "Тростянец" – неплохо укомплектованный коллектив, но результат пока не радует болельщиков. Три матча – три поражения. Есть все предпосылки для того, что эта серия продолжится, ведь у хозяев амбициозный коллектив.

"Карпаты-2" - "ЮКСА"

27.08.2023. 12 часов. "Украина". Львов

Львовяне прошлый тур пропускали, потому сейчас сложно оценить игровой тонус команды. Одна победа и поражение от "Чайки" - неплохой результат на старте сезона, если учитывать количество молодежи в составе, не имеющих опыта в профессиональном футболе. Бразильские легионеры Габриэль Гоуларт, Венди Гехейру, Матеус Сьебен Паглиарини (все – "ЮКСА") стали первыми легионерами, попавшими в заявку и вышедшими на поле в текущем сезоне Второй лиги ПФЛ. Подопечные Цымбала на фоне более слабых соперников играют солидно, поэтому у них есть все шансы получить три зачетных пункта. Ожидаем, что гости уверенно победят, если не будет недооценки.

"Звягель" - "Локомотив"

27.08.2023. 14:30. "Авангард" г. Звягель

Подопечные Максимова на неделе уступили "Оболони" в Кубке, хотя имели все шансы перевести игру в экстратаймы, но Панчишин не реализовал пенальти. Тем не менее, в чемпионате "Звягель" является главным фаворитом нынешнего сезона. Два матча – одиннадцать забитых голов. Это действительно впечатляющий показатель. Что смогут противопоставить этому киевляне, только набирающиеся опыта в профессиональном футболе? К тому же не сможет помочь гостям основной защитник Титаренко. Ожидаем, что хозяева без проблем победят.

"Скала 1911" - "Васт"

27.08.2023. 15:00. "Сокол" г. Стрый

Хозяева на неделе играли в Кубке Украины, поэтому проблема восстановления, безусловно, будет стоять остро перед тренерским штабом. Однако даже проведя ротацию в составе коллектив из Стрыя должен без проблем переигрывать "Васт". Николаевцы за три тура умудрились пропустить 19 голов. В прошлом туре подопечные Чорного достигли определенного прогресса в игре, но это им не помогло. На гол команда наиграла, но в этом заслуга футболистов "Движения-2", большую часть матча играли пассивно. Ожидаем, что хозяева смогут на классе выиграть, ведь "Васт" сейчас наиболее слабая команда в лиге.

"Рух-2" - "Нива"

27.08.2023. 14:30. "Стадион им. Богдана Маркевича". Винники

Львовяне в прошлом туре переиграли "Васт", но эта игра вряд ли показательна, ведь николаевцев сейчас побеждают все. Подопечным Безубьяка не хватает стабильности, но за счет талантливой молодежи они отрезками играют неплохо. Винницкий коллектив прервал свою серию из поражений и довольно неожиданно обыграл "Кудровку". На руку подопечным Ярошенко сыграла усталость соперников, игравших в Кубке Украины. Однако в этом матче у винничан были существенные потери. Из-за дисквалификации не смогут сыграть в Винниках Загорулько и Власенко. Сможет ли тренерский штаб заменить лидеров команды?