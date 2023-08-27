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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Насыщенный игровой день в третьем дивизионе Украины

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: Локомотив Київ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня будут сыграны три матча четвертого тура во Второй лиге. В каждом из этих противостояний есть очевидный фаворит, но надеемся, что андердоги смогут навязать борьбу. Матч "Скала 1911" – "Васт" не состоится в воскресенье. Известно, что николаевский клуб может прекратить свое существование.

"Карпаты-2" – "ЮКСА" 12:00

"Звягель" – "Локомотив" 14:30

"Рух-2" - "Нива" 14:30

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В статье: Нива (Винница) Локомотив (Киев) ФК Звягель смотреть футбол онлайн Рух-2 (Львов) Карпаты-2 (Львов) ЮКСА (Тарасовка)
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