Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК ЮКСА
Сегодня сыграют сразу шесть матчей шестого тура во Второй лиге. Наконец-то после двух пропущенных туров все же сыграет николаевский "Васт", который безусловно является наиболее проблемной командой начала сезона. Центральной игрой в туре является противостояния "Звягеля" и "Чайки". Оба коллектива ставят перед собой амбициозные задачи.
12:00. "Карпаты-2" - "Реал Фарма"
12:45. "Васт" - "Нива"
13:30. "Кудровка" - "Локомотив"
14:00. "Скала 1911" - "Тростянец"
14:30. "Металлург" - "ЮКСА"
15:00. "Звягель" - "Чайка"
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