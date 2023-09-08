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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Насыщенный игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК ЮКСА

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют сразу шесть матчей шестого тура во Второй лиге. Наконец-то после двух пропущенных туров все же сыграет николаевский "Васт", который безусловно является наиболее проблемной командой начала сезона. Центральной игрой в туре является противостояния "Звягеля" и "Чайки". Оба коллектива ставят перед собой амбициозные задачи.

12:00. "Карпаты-2" - "Реал Фарма"

12:45. "Васт" - "Нива"

13:30. "Кудровка" - "Локомотив"

14:00. "Скала 1911" - "Тростянец"

14:30. "Металлург" - "ЮКСА"

15:00. "Звягель" - "Чайка"

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В статье: Скала 1911 (Стрый) Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) ФК Тростянец Локомотив (Киев) Васт (Николаев) ФК Звягель Металлург-2 (Запорожье) Карпаты-2 (Львов) ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
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