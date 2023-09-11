Вторая лига. Игра тура в Киеве, испытание для Чайки

Уже завтра противостоянием между "Локомотивом" и "Рухом-2" начнется седьмой тур во Второй лиге. Паузу на матчи сборных ПФЛ решила заполнить еще одним туром третьего по рангу дивизиона Украины.

"Локомотив" - "Рух-2"

12.09.2023. 12:00. "Арсенал-Арена". с. Счастливое

Львовяне прошлый тур пропускали, поэтому имели возможность проанализировать свои ошибки, которые они допустили в противостоянии с "Тростянцем". Интересно будет понаблюдать, пошла ли эта пауза в пользу молодежи. Киевляне матч с "Кудровкой" начали смело, но два пропущенных гола за 20 минут морально надломили команду. Киевские железнодорожники все еще без побед во Второй лиге – одна ничья и пять поражений. Однако будет и хорошая новость для подопечных Уманца. Вернется в состав Николай Марченко.

"Кремень-2" - "Кудровка"

13.09.2023. 13:00. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева". г. Кременчуг

Встретятся команды с разными амбициями и турнирным положением. Кременчугский "Кремень-2" проиграл все шесть матчей в этом сезоне. В противостоянии с "Дружбой" молодежь позволила сопернику создать целый ряд моментов, но матч завершился с приличным результатом 0:2. По сравнению с 0:7 от "Звягеля" это уже неплохоо, но вряд ли этого ожидали от старта сезона футболисты "Кремня-2". Смогут ли они набрать дебютные зачетки? Достаточно сложно на это рассчитывать, ведь "Кудровка" хоть занимает десятое место, но это коллектив с амибциями. Победа над "Локомотивом" (3:0) этому подтверждения.

"Реал Фарма" - "Металлург-2"

13.09.2023. 13:30. "Иван". Одесса

Обе команды не могут занести себе прошлый тур в актив, ведь свои матчи проиграли. Одесситы не могут выиграть три тура подряд – ничья и два поражения. Немногие ожидали, что подопечные Пархоменко проиграют "Карпатам-2", но наработать даже на ничью не смогли. Запорожцы после трех побед на старте сезона второй тур подряд проиграют. Однако сложно было ожидать от подопечных Зубченко набранных зачетных пунктов в противостоянии с "ЮКСА". В первой половине встречи юные запорожцы смогли создать достойную конкуренцию, но на второй тайм их уже не хватило. Можно не сомневаться, что одесситам легко не будет, но им уже отступать некуда.

"Нива" - "Карпаты-2"

13.09.2023. 14:00. "Центральный городской стадион". Винница

После двух стартовых поражений винницкая "Нива" в четырех матчах набрала восемь очков. Противостояние с "Вастом" прогнозировалось для подопечных Ярошенко легкой прогулкой. После дисквалификации наконец-то вернулся играющий президент Артур Загорулько и сразу отличился покером. Таким образом, Артур возглавил гонку бомбардиров. Львовяне шокировали сторожила Второй лиги "Реал Фарму". Карпатовская молодежь, усиленная ветераном Кожановым и новичком первой команды Матвеевым, играла смело и уверенно. Победный мяч забил звездный Денис Кожанов, который если и выходит на поле, то играет эффективно. Таким образом, "Карпаты-2" впервые за месяц выиграли и доказали, что с ними никому легко не будет.

"ЮКСА" - "Звягель"

13.09.2023. 15:00. "Стадион им. Банникова". Киев

Безусловно, этот матч является центральным во всем туре. Первая команда будет принимать третью. Подопечные Цымбала выиграли пятый матч подряд и закрепились в качестве лидеров. Победу над "Металлургом-2" принесли бразильцы Матеус и Венди. Как оказалось, с адаптацией у новичков "ЮКСА" проблем не возникло. К тому же Федотов не пропускает уже 344 минуты в чемпионате. Коллектив из Звягеля впервые в сезоне уступил. Подопечные Максимова не справились с испытанием и уступили "Чайке" - 0:1. Однако этот матч должен был пойти на пользу команде, которая до этого не испытывала никаких проблем со своими соперниками. Ожидаем интересный и конкурентный футбол.

Вчера стало известно, что Юрий Максимов уже в ближайшее время возглавит "Днепр-1". Если эта информация подтвердится, то "Звягель" ожидают серьезные изменения.

"Тростянец" - "Васт"

13.09.2023. 15:30. "Стадион им. Куца". Тростянец

Подопечные Шаповалова в меньшинстве не смогли удержать ничью с противостоянием со "Скалой 1911". Подвел свою команду опытный Полянский. Пока хозяева в своем активе имеют четыре зачетных пункта. Николаевский "Васт" после двух пропущенных туров наконец-то сыграл. Поражение 1:5 от "Нивы" никого не удивило. Николаевцы на гол престижа наиграли, но больше им пока сложно надеяться. Сейчас сложно представить, чтобы подопечные Шаповалова не смогли одержать вторую в сезоне победу.

"Чайка" - "Дружба"

13.09.2023. 16:00. "Колос". пгт. Счастливое

"Чайка" в прошлом туре смогла остановить "Звягель". Победа над главным фаворитом сезона, безусловно, должна придать команде уверенности в собственных силах. Однако в противостоянии с "Дружбой" будет непросто, ведь этот коллектив занимает второе место и очков еще не терял. В случае победы хозяева смогут обойти своего конкурента. Отметим существенную потерю для "Чайки", ведь в прошлом туре травмировался быстрый полузащитник Кулакевич.