Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня тремя матчами стартует восьмой тур во Второй лиге. Безусловно, больше всего внимания к себе приковывает игра между "Дружбой" и "ЮКСА". Коллектив из Мировки посреди недели впервые в сезоне проиграл, но в случае победы сможет выйти на первое место.

Также с интересом ожидаем игры в Виннице, где местная команда будет принимать "Тростянец". Подопечные Ярошенко должны реабилитироваться за провальную игру против львовских "Карпат-2" – 1:4.

12:45. "Дружба" - "ЮКСА"

13:30. "Скала 1911" - "Локомотив"

14:30. "Нива" - "Тростянец"