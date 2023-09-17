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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Интересные противостояния в воскресенье
Фото: ФК Нива Вінниця
Сегодня тремя матчами стартует восьмой тур во Второй лиге. Безусловно, больше всего внимания к себе приковывает игра между "Дружбой" и "ЮКСА". Коллектив из Мировки посреди недели впервые в сезоне проиграл, но в случае победы сможет выйти на первое место.
Также с интересом ожидаем игры в Виннице, где местная команда будет принимать "Тростянец". Подопечные Ярошенко должны реабилитироваться за провальную игру против львовских "Карпат-2" – 1:4.
12:45. "Дружба" - "ЮКСА"
13:30. "Скала 1911" - "Локомотив"
14:30. "Нива" - "Тростянец"
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