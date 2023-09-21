Вторая лига. Игра тура в Киеве, шанс на дебютную победу для аутсайдеров

Уже завтра в Борисполе стартует девятый тур во Второй лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что из-за нечетного количества команд этот тур будет пропускать винницкая "Нива".

"Локомотив" - "Васт"

22.09.2023. 14:00. "Колос". Борисполь

Встречаются тринадцатая и последняя команды чемпионата. Безусловно, это типичная игра за шесть очков. Соперники могут одержать дебютную в сезоне победу. Киевляне в прошлом туре создали ряд моментов против "Скалы 1911", но их не реализовали и уступили – 1:4. Стабильности подопечным Уманца не хватает. Однако это и неудивительно, если учитывать кадровый потенциал. С таким подбором игроков сложно рассчитывать на что амбициозное. Николаевцы прошлый тур пропускали, но надеяться на какие-либо существенные изменения в игре разобранного коллектива сложно. Разница забитых и пропущенных говорит о многом – минус 25 (!!!). Когда как не против "Локомотива" исправлять провальную серию и наконец-то набирать очки?

"Кремень-2" - "Скала 1911"

23.09.2023. 12:00. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева". г. Кременчуг

Матч, в котором сдается победитель известен еще до начала. Юноши из Кременчуга проиграли все свои матчи в текущем сезоне и не могут забить уже 419 минут. "Скала 1911" в домашних стенах играет блестяще – три победы. Коллектив из Стрыя пока середняк Второй лиги, но есть еще три игры в запасе. Ожидаем, что футболисты "Скалы 1911" смогут сразиться минимум за топ-5 и "Кремень-2" им точно не конкурент.

"Тростянец" – "Карпаты-2"

23.09.2023. 12:45. "Стадион" им. В.П. Куца". Тростянец

У коллектива из Сумской области были все шансы побеждать "Ниву", но они сыграли пассивно после перерыва и поплатились за это. Двенадцатая позиция соответствует уровню игры подопечных Шаповалова. Футболисты "Тростянца" стабильно не могут сыграть даже в течение 90 минут, поэтому рассчитывать на большее им пока не стоит. Львовяне находятся в хорошей форме. "Карпаты-2" выиграли свои три предыдущих матча и уже занимают седьмое место. С наилучшей стороны проявил себя 18-летний нападающий Александр Фетько, в нынешнем сезоне забивший уже четыре гола. К тому же, не можем не отметить опытного Дениса Кожанова. Ожидаем, что гости смогут продлить свою беспроигрышную серию.

"Металлург-2" - "Звягель"

23.09.2023. 14:00. "Базис". с. Кочубеевка

Еще одно испытание для юных запорожцев, блестяще начавших сезон, но сейчас прогнозируемо опустившихся на одиннадцатое место. Футболисты "Металлурга-2" проиграли четыре тура подряд, но наконец смогли прервать безголевую серию, которая длилась 315 минут. Существует высокая вероятность того, что запорожцы продолжат свою серию поражений. Дебютная игра для Сергея Шищенко в качестве тренера "Звягеля" была успешной – победа над "Реал Фармой" (4:0). Стоит отметить 19-летнего нападающего Майтака, забившего уже пятый гол в нынешнем сезоне. Сложно даже представить, что должно случиться, чтобы коллектив из Звягеля не смог одержать шестую в сезоне победу.

"ЮКСА" - "Кудровка"

23.09.2023. 14:45. "Стадион им. Банникова" г. Киев

В Киеве сыграют центральный матч всего тура. Встретятся вторая и пятая команды, которых отделяют четыре очка. Подопечные Цымбала на шестой компенсированной минуте пропустили и проиграли "Дружбе". Таким образом, "ЮКСА" потеряла лидерство, но это еще больше должно разозлить команду. На игру киевлян отразилось отсутствие лидера Евдокимова. Ювхимец не смог полноценно заменить основного центрального полузащитника. Команда из Черниговской области довольно неожиданно победила "Чайку" – 1:0. Пока это самая большая победа для "Кудровки" в этом сезоне. Героем матча стал голкипер Иван Крыкнин, отбивший пенальти и вообще игравший надежно. Учитывая текущую форму команд легко хозяевам точно не будет.

"Реал Фарма" - "Дружба"

24.09.2023. 12 часов. "Иван". Одесса

Лидер приедет в гости к старожилу Второй лиги. Одесситы сейчас переживают не лучшие времена – только одна победа за пять матчей. Подопечные Пархоменко против "Звягеля" начали неплохо, но свои моменты не реализовали. К тому же, сдержать атаку соперника не смогли. Отметим, что будет пропускать этот тур из-за дисквалификации опытный Сергей Барсуков.

Гости в прошлом туре вернули себе лидерство после победы над "ЮКСА". Подопечные Чирикала создали ряд моментов, но добиться своего смогли лишь на шестой компенсированной минуте. Волевая победа должна придать команде уверенность в своих силах. К тому же, стоит отметить замены тренерского штаба. Иван Сомов добавил игре "Дружбы" новых красок. Ожидаем победы гостей, которые существенно превосходят одесситов.

"Чайка" - "Рух-2"

24.09.2023. 14:00. "Центральный им. М.Х. Бруквенка" пгт. Макаров

"Чайка" - это гроза авторитетов этого сезона. До прошлого тура подопечные Сызыхина три матча подряд выиграли и не пропустили ни одного гола. Однако против "Кудровки" эта серия прервалась - досадное поражение 0:1. Таким образом, "Чайка" занимает третье место, но старожил Второй лиги сделает все, чтобы реабилитироваться за неудачный результат. Львовяне прогнозированно без особых проблем обыграли "Кремень-2" - 2:0. Три очка позволили подопечным Безубьяка подняться на шестое место. Стоит отметить Ростислава Ляха, который в этом сезоне даже успел 13 минут сыграть в УПЛ. Ростислав отдал шикарную результативную передачу. Против "Чайки" молодежи будет непросто, но борьбу они смогут точно навязать.