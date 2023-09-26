ФСК Мариуполь подвел итоги конкурса на создание новой клубной эмблемы. ФОТО

Перволиговский ФСК "Мариуполь " провел конкурс на создание нового клубного логотипа и огласил его результаты.

За полтора месяца болельщики прислали в клуб около сотни работ, из которых также болельщиками и был сделан выбор нового лого.

Победителем стал киевлянин Алексей Нестеров. Он получит вознаграждение в размере 10 тысяч гривен в токенах спонсора ФСК "Мариуполь" – криптовалютной платформы Kyrrex.

Напомним, что "Мариуполь" сейчас находится на 5-м месте в группе Б Первой лиги.

Эмблема, победившая в конкурсе: