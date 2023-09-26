Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФСК Мариуполь подвел итоги конкурса на создание новой клубной эмблемы. ФОТО
У клуба будет новая эмблема, которую выбрали болельщики
facebook.com/fscmariupol
Перволиговский
За полтора месяца болельщики прислали в клуб около сотни работ, из которых также болельщиками и был сделан выбор нового лого.
Победителем стал киевлянин Алексей Нестеров. Он получит вознаграждение в размере 10 тысяч гривен в токенах спонсора ФСК "Мариуполь" – криптовалютной платформы Kyrrex.
Напомним, что "Мариуполь" сейчас находится на 5-м месте в группе Б Первой лиги.
Эмблема, победившая в конкурсе:
Популярное сейчас
- Рух – Александрия. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Данилов рассказал, будет ли Украина использовать ATACMS для ударов по России
- Маркевич: Цыганык имеет право говорить то, что хочет. Я просто знаю - Днепр уничтожил Коломойский
- Вторая лига. Локомотив празднует дебютную победу
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО