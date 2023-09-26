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ФСК Мариуполь подвел итоги конкурса на создание новой клубной эмблемы. ФОТО

Вторая лига
(1 голосов)

У клуба будет новая эмблема, которую выбрали болельщики

ФСК Мариуполь подвел итоги конкурса на создание новой клубной эмблемы. ФОТО

facebook.com/fscmariupol

Новина українською

Перволиговский ФСК "Мариуполь" провел конкурс на создание нового клубного логотипа и огласил его результаты.

За полтора месяца болельщики прислали в клуб около сотни работ, из которых также болельщиками и был сделан выбор нового лого.

Победителем стал киевлянин Алексей Нестеров. Он получит вознаграждение в размере 10 тысяч гривен в токенах спонсора ФСК "Мариуполь" – криптовалютной платформы Kyrrex.

Напомним, что "Мариуполь" сейчас находится на 5-м месте в группе Б Первой лиги.

Эмблема, победившая в конкурсе:

ФСК Мариуполь подвел итоги конкурса на создание новой клубной эмблемы. ФОТО - изображение 1
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В статье: ФСК Мариуполь
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Источник:
ФСК Маріуполь

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