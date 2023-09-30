Вторая лига. Дружба поиздевалась над Металлургом-2, волевая победа Нивы

Сегодня сыграли четыре матча десятого тура во Второй лиге. Лидер чемпионата не оставил никаких шансов молодым запорожцам. Также отмечаем ничью в лобовом противостоянии аутсайдеров.

"Кудровка" дома уверенно обыграла старожила Второй лиги "Реал Фарму" - 3:1. Хозяева доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Владимира Пластуна. Встреча аутсайдеров "Кремня-2" и "Васта" завершилась вничью – 1:1. Таким образом обе команды все еще не побеждали в нынешнем сезоне.

Избиением завершился матч между "Дружбой" и "Металлургом-2" – 9:1. Отметим дубли Владимира Доронина и Даниила Янюка. Подопечные Чирикала продолжают лидировать.

В еще одном матче субботы "Нива" обыграла "Локомотив" – 2:1.

Вторая лига. 10-й тур

"Кудровка" – "Реал Фарма" 3:1

Голы: Скепский (26), Гармаш (35), Волошин (43) – Барсуков (81, пен)

Удаление: Пластун (80)

"Васт" - "Кремень-2" 1:1

Голы: Кербаль (26) - Стецюк (57)

Удаление: Кербаль (72)

"Дружба" – "Металлург-2" 9:1

Голы: Головко (11), Бандурин (31), Доронин (35, 78), Замуренко (64), Янюк (54, 57), Сомов (88), Захаревич (90+1)

Нереализованный пенальти: Сомов (16)

"Нива" – "Локомотив" 2:1

Голы: Загорулько (43), Швец (56) - Титаренко (10)