Вторая лига. Победы Чайки и Тростянца

Сыграли еще два матча двенадцатого тура. Вашему вниманию результаты противостояний в Тростянце и Виннице.

Матч между "Нивой" и "Чайкой" был достаточно конкурентным, но все же вырвали победу футболисты "Чайки". Победу гостям принес результативный удар Семенца, откликнувшийся на прострел с фланга и забивший свой четвертый гол в сезоне - 0:1.

В еще одной игре тура "Тростянец" разобрался с предпоследней командой чемпионата ФК "Кремень-2" – 2:0. У коллектива Локтионова-Здырка всего один зачетный пункт.

Вторая лига. 12-й тур

"Нива" - "Чайка" 0:1

Голы: Семенец (70)

"Тростянец" - "Кремень-2" 2:1

Голы: Гезело (18), Яременко (32) - Пятибрат (55, пен)