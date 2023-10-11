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Вторая лига. Победы Чайки и Тростянца

Вторая лига
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Завершился двенадцатый тур

Вторая лига. Победы Чайки и Тростянца

Фото: СК Чайка

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сыграли еще два матча двенадцатого тура. Вашему вниманию результаты противостояний в Тростянце и Виннице.

Матч между "Нивой" и "Чайкой" был достаточно конкурентным, но все же вырвали победу футболисты "Чайки". Победу гостям принес результативный удар Семенца, откликнувшийся на прострел с фланга и забивший свой четвертый гол в сезоне - 0:1.

В еще одной игре тура "Тростянец" разобрался с предпоследней командой чемпионата ФК "Кремень-2" – 2:0. У коллектива Локтионова-Здырка всего один зачетный пункт.

Вторая лига. 12-й тур

"Нива" - "Чайка" 0:1

Голы: Семенец (70)

"Тростянец" - "Кремень-2" 2:1

Голы: Гезело (18), Яременко (32) - Пятибрат (55, пен)

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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) ФК Тростянец Кремень-2 (Кременчуг)
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