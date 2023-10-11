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Вторая лига. Победы Чайки и Тростянца
Завершился двенадцатый тур
Фото: СК Чайка
Сыграли еще два матча двенадцатого тура. Вашему вниманию результаты противостояний в Тростянце и Виннице.
Матч между "Нивой" и "Чайкой" был достаточно конкурентным, но все же вырвали победу футболисты "Чайки". Победу гостям принес результативный удар Семенца, откликнувшийся на прострел с фланга и забивший свой четвертый гол в сезоне - 0:1.
В еще одной игре тура "Тростянец" разобрался с предпоследней командой чемпионата ФК "Кремень-2" – 2:0. У коллектива Локтионова-Здырка всего один зачетный пункт.
Вторая лига. 12-й тур
"Нива" - "Чайка" 0:1
Голы: Семенец (70)
"Тростянец" - "Кремень-2" 2:1
Голы: Гезело (18), Яременко (32) - Пятибрат (55, пен)
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