Вторая лига. Игра тура в Киеве, Локомотив и ЮКСА возвращаются после паузы

Уже завтра стартует тринадцатый тур во Второй лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Из-за нечетного количества команд этот тур будет пропускать "Кремень-2". Игру между "Звягелем" и "Рухом-2" перенесли на более поздний срок в связи с острым респираторным заболеванием и травмами футболистов ФК "Звягель".

"ЮКСА" - "Нива"

15.10.2023. 13:30. Стадион "им. Банникова". Киев

Наверное, этот матч можно считать самым ожидаемым во всем туре. "ЮКСА" прошлый тур пропускала, а вот винницкий коллектив минимально уступил "Чайке" (0:1). Таким образом, голевая серия Алексея Швеца прервалась на отметке в три матча. Смогут ли подопечные Ярошенко составить достойную конкуренцию коллективу, который сейчас находится в отличной форме? Против бразильцев следует сыграть максимально внимательно старожилу Второй лиги.

"Дружба" - "Кудровка"

15.10.2023. 14:00. "Дружба". г. Кагарлык

Мировская "Дружба" выиграла пять матчей подряд. Лидера Второй лиги сложно остановить. Даже амбициозные "Карпаты-2" пропустили от подопечных Чирикала пять мячей. "Кудровка" прошлый тур занести себе в актив не может – 0:4 от "Звягеля". До перерыва счет уже был 0:3. Во второй половине встречи Даценко попытался переломить ход игры заменами, но забить даже гол престижа не удалось. Эта игра показала, что коллективу из Черниговщины непросто конкурировать против фаворитов сезона. Смогут ли гости выдержать испытание лидером?

"Реал Фарма" - "Васт"

16.10.2023. 12:00. "Иван". г. Одесса

Безвыигрышная серия "Реал Фарма" длится уже пять матчей - одна ничья и четыре поражения. У команды существенные игровые проблемы, а тренерский штаб продолжает предоставлять возможность обновлять свой собственный рекорд во Второй лиге Николаю Лиховидову. В возрасте 57 лет и 257 дней он продолжает быть самым старшим игроком сезона и Второй лиги ПФЛ в целом. "Васт" прошлый тур пропустил, ведь у николаевского коллектива было всего десять игроков. Заболели три игрока, Штырба, Крамаренко, Шмат, и главный тренер Чорний – у них высокая температура. Надеемся, что на эту игру "Васт" все же приедет. Если одесситы не выиграют в домашнем матче против разобранного соперника, то о каких-то задачах на сезон вообще не нужно говорить.

"Локомотив" - "Карпаты-2"

16.10.2023. 12:30. Стадион "им. Банникова". Киев

Киевляне прошлый тур пропускали, а львовяне попали под каток "Дружбы" – 0:5. Тем не менее, по перспективности игроков "Карпаты-2" могут входить в список самых интересных команд дивизиона. В этом противостоянии больше шансов на победу у гостей, ведь футболисты Локомотива своей стабильностью не отличаются. В случае победы "Карпаты-2" могут приблизиться к топ-6. Все шансы для этого у них есть.

"Металлург-2" - "Скала 1911"

16.10.2023. 13:45. "Базис". с. Кочубеевка

Проигрышная серия запорожского коллектива длится уже восемь матчей. В прошлом туре футболисты "Металлурга-2" даже забили первыми, но пропустили сразу восемь. Больно смотреть на голкипера Кирилла Лавуту, который за два предыдущих матча пропустил сразу семнадцать мячей. Похоже, что молодые защитники не могут достойно играть под давлением. После поражения "ЮКСА" стрийский коллектив в прошлом туре вырвал победу над "Реал Фармой" – 2:1. Таким образом, "Скала 1911" закрепилась на пятом месте. В противостоянии с "Металлургом-2" не сможет принять участие дисквалифицированный голкипер Солобчук. Однако, вряд ли это помешает гостям одержать победу.

"Чайка" - "Тростянец"

16.10.2023. 14:30. "Центральный им. М.Х. Бруквенко". пгт. Макаров

Встреча третьей и десятой команд чемпионата. Соперники в прошлом туре победили с одинаковым счетом – 2:1. Двенадцать из своих 14 очков ФК "Тростянец" набрал именно в домашних матчах. Подопечных Шаповалова ожидает очень непростой выезд, ведь "Чайка" пока на ходу. Ожидаем, что больше шансов на победу у хозяев, но лёгкой прогулки против Полянского и компании не будет точно.