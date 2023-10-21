Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Рух
Сегодня сыграют сразу пять матчей четырнадцатого тура во Второй Лиге. Безусловно, больше всего ожидаем игру в Стрые, где местная "Скала 1911" будет принимать "Звягель". Подопечные Шищенко прошлый тур пропускали из-за кадровых проблем, поэтому пока невозможно спрогнозировать, в каком состоянии приедут гости. Также шанс реабилитироваться за позорное поражение от "Васта" имеет "Реал Фарма", которая будет встречаться с винницкой "Нивой",
12:00. "Рух-2" - "Дружба"
12:45. "Скала 1911" - "Звягель"
13:00. "Металлург-2" - "Васт"
13:30. "Тростянец" - "ЮКСА"
14:00. "Нива" - Реал Фарма"
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