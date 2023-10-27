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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Запорожцы возвращаются после паузы

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: СК Чайка

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют два матча пятнадцатого тура Второй лиги. Непростое испытание ожидает запорожский "Металлург-2", который будет принимать винницкую "Ниву". Играющий президент "Нивы" Артур Загорулько забил уже десять мячей, в том числе в двух последних матчах подряд. "Чайка" примет киевский "Локомотив". Киевляне проиграли все свои пять гостевых игр.

12:15. "Металлург-2" - "Нива"

14:00. "Чайка" - "Локомотив"

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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Локомотив (Киев) Металлург-2 (Запорожье)
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