Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют два матча пятнадцатого тура Второй лиги. Непростое испытание ожидает запорожский "Металлург-2", который будет принимать винницкую "Ниву". Играющий президент "Нивы" Артур Загорулько забил уже десять мячей, в том числе в двух последних матчах подряд. "Чайка" примет киевский "Локомотив". Киевляне проиграли все свои пять гостевых игр.

12:15. "Металлург-2" - "Нива"

14:00. "Чайка" - "Локомотив"