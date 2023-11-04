Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня двумя матчами продолжится шестнадцатый тур во Второй лиге. С особым интересом ожидаем противостояния в Звягеле, где местная команда будет принимать винницкую "Ниву". В первом круге "Звягель" разгромил своего соперника - 7:4, но сейчас подопечные Ярошенко достигли прогресса в игре и хозяевам легко не должно быть. В еще одной игре "Чайка" будет принимать "Кремень-2", который в нынешнем сезоне еще не побеждал.

12:45. "Звягель" - "Нива"

13:15. "Чайка" - "Кремень-2"