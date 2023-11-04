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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Шестнадцатый тур в разгаре

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Звягель

UA-Футбол
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Сегодня двумя матчами продолжится шестнадцатый тур во Второй лиге. С особым интересом ожидаем противостояния в Звягеле, где местная команда будет принимать винницкую "Ниву". В первом круге "Звягель" разгромил своего соперника - 7:4, но сейчас подопечные Ярошенко достигли прогресса в игре и хозяевам легко не должно быть. В еще одной игре "Чайка" будет принимать "Кремень-2", который в нынешнем сезоне еще не побеждал.

12:45. "Звягель" - "Нива"

13:15. "Чайка" - "Кремень-2"

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kukarekin (Одесса)
03.11.2023 в 16:02
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Комментарии 1
kukarekin (Одесса)
03.11.2023 в 16:02
Тільки пенсія
Ответить
0
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