Вторая лига. Чайка в статусе лидера, встреча конкурентов в Стрые

Уже завтра тремя матчами начнется 17-й тур Второй лиги. Вашему вниманию анонс противостояний, от которых ожидаем непредсказуемых результатов и борьбы до последней секунды.

"Тростянец" - "Звягель"

10.11.2023. 12:00. Стадион "им. В.П. Куца". Тростянец

"Тростянец" в прошлом туре снова разочаровал. Команда не смогла вырвать победу у запорожского "Металлурга-2", хоть и доминировала во второй половине встречи. С завершением атаки у подопечных Шаповалова имелись существенные проблемы. Против одного из главных фаворитов чемпионата хозяевам будет очень непросто, ведь "Звягель" сейчас на ходу. Коллектив Шищенко продолжает борьбу за топ-3. Денис Ндукве с 14 забитыми мячами является лучшим бомбардиром чемпионата и не собирается останавливаться на достигнутом.

"Кремень-2" - "ЮКСА"

10.11.2023. 12:45. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева". г. Кременчуг

Очень сложно найти интригу в матче, которому все заранее известно. Третья команда чемпионата будет принимать последнюю. Юноши из Кременчуга – главный аутсайдер, единственная команда, еще не выигрывавшая в текущем сезоне. В прошлом туре подопечные Локтионова разгромно уступили "Чайке" - 0:5. Коллектив Цымбала подойдет к этому противостоянию злыми на себя, ведь неделю назад они на последних секундах упустили победу в игре с "Локомотивом". Ожидаем уверенную победу гостей.

"Локомотив" -"Реал Фарма"

10.11.2023. 13:30. Стадион "им. Банникова". г. Киев

Встречи соседей в турнирной таблице, которые занимают 12 и 13 места. Безусловно, последние результаты одесситов не могут радовать их болельщиков. После удачного старта сезона подопечные Пархоменко не могут найти свою игру. Возможно, пропуск тура пошел им на пользу, но есть большие сомнения в этом. Кажется, что этот коллектив может спасти только кардинальные перемены. Киевляне в меньшинстве проявили характер и вырвали ничью против "ЮКСА". В октябре подопечные Лазоренко показывали довольно неплохие результаты. У "Локомотива" была даже трехматчевая беспроигрышная серия. Именно хозяев можно считать фаворитами противостояния.

"Скала 1911" - "Рух-2"

11.11.2023. 12:15. "Сокол". Стрый

Встречи пятой и шестой команды чемпионата, которых отделяет пять очков. Оба коллектива в прошлом туре выиграли с одинаковым счетом 2:1, поэтому в хорошем настроении подходят к очному противостоянию. У гостей перед этим туром есть потеря, ведь из-за дисквалификации не сможет сыграть Артур Федор. Безусловно, на бумаге фаворитами являются хозяева, но амбициозные львовяне сделают все, чтобы прервать победную двухматчевую серию стрийского коллектива.

"Чайка" - "Карпаты-2"

11.11.2023. 12:45. "Центральный им. М.Х. Бруквенко". пгт. Макаров

В Макарове лидер будет принимать десятую команду чемпионата. "Чайка" продолжает радовать своих поклонников победными результатами, а ее игроки - индивидуальными достижениями. Три хеттрика за 15 матчей – это шикарный результат. Подопечные Сизыхина в прошлом туре не оставили шансов "Кремню-2" – 5:0. Смогут ли навязать борьбу львовяне, которые не могут выиграть шесть матчей подряд - две ничьих и четыре поражения? Гостям не поможет дисквалифицированный Александр Фетько.

"Нива" - "Дружба"

11.11.2023. 13:15. "Центральный городской стадион". г. Винница

Подопечные Ярошенко в прошлом туре разочаровали своих болельщиков - 1:4 уступили "Звягелю". Таким образом, команда прервала свою серию из двух подряд побед и "Ниву" ожидает еще одно испытание. "Дружба" прошлый тур пропускала и опустилась на второе место. Подопечные Чирикала в гостевом матче сделают все, чтобы вернуть себе лидерство. Ожидаем интересное и напряженное противостояние.