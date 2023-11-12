  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Сенсации в Виннице и Макарове
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Сенсации в Виннице и Макарове

Вторая лига

Фавориты теряют очки

Вторая лига. Сенсации в Виннице и Макарове

Фото: ФК Карпати

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Сегодня сыграли еще два матча семнадцатого тура во Второй лиге. Напомним, что игра "Скала 1911" – "Рух-2" перенесена на неопределенный срок.

Судьба проведения встречи решится в ближайшие пять дней. Скорее всего, игру либо перенесут на резервную неделю 2023 года, которая есть в календаре соревнований, либо на весну 2024 года.

Сенсацией завершилось противостояние в Виннице, где местная "Нива" смогла отобрать очки у "Дружбы" – 1:1. Таким образом, подопечные Чирикала уже два тура теряют очки и опускаются на второе место. В еще одном матче воскресенья "Чайка" сенсационно уступила "Карпатам-2" – 1:3. Подопечные Сизихина упустили возможность единолично возглавить чемпионат.

Вторая лига. 17-й тур

"Нива" – Дружба" 1:1

Голы: Загорулько (38) - Сомов (40)

"Чайка" – "Карпаты-2" 1:3

Голы: Сычевский (81) - Сидун (25), Абрамчук (55), Скороход (90+2)

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Локомотив поиздевался над Реал Фармой
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Вторая лига. ЮКСА дожимает аутсайдера, минимальная победа Звягеля
Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Дружба (Мировка) Карпаты-2 (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде