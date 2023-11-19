Вторая лига
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Карпаты-2 - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Карпаты-2 - Скала 1911: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.11.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
В Дублянах сыграют последний матч 18-го тура Второй лиги. Седьмая команда чемпионата будет принимать пятую. "Скала 1911" прошлый тур пропускала, а вот львовяне шокировали многих победой над "Чайкой" – 3:1. С наилучшей стороны проявили себя подопечные Гнатива, которые не собираются останавливаться на достигнутом. Ожидаем бескомпромиссный футбол.
Игра начнется в 12.30. Смотрите прямо в этой новости.
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