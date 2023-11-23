Вторая лига. Дубль играющего президента Нивы, минимальная победа Чайки

Сегодня тремя матчами начался последний в 2023 году тур Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний в Виннице, Чернигове и Софиевской Борщаговке.

В ноябре "Нива" еще не выигрывала – в трех матчах две ничьи и одно поражение. В первом круге в Винниках "Нива" вела в счете, однако "Рух-2" отыгрался в концовке матча. В Виннице первая половина встречи завершилась без голов. Сразу после перерыва гости открыли счет. После прострела Непейпиева в пустые ворота забил Николаев – 0:1. Однако удержать победу львовяне не смогли - одиннадцатиметровый реализовал Загорулько. А в конце встречи хозяева вырвали победу. Мяч в свой актив записал все тот же Загорулько – 2:1.

"Чайка" в домашнем матче стремилась реабилитироваться за два поражения подряд. Хозяева активно начали встречу против "Реал Фармы" и уже в дебюте открыли счет. После розыгрыша углового с нескольких метров переправил мяч в сетку Богдан Семенец – 1:0. Как оказалось, этот гол стал единственным в матче.

В еще одном матче четверга "Тростянец" в Чернигове встречался с "Кудровкой". Обе команды не могли выиграть уже три тура подряд, набрав за этот отрезок времени аналогичное количество очков – только по одному. Номинальные гости еще до перерыва довели преимущество в счете до комфортного. Отличились Гармаш и Берко. В середине второй половины встречи Проданов сократил отставание в счете, но на больше сумчан не хватило. Окончательный результат в матче установил Чепурненко – 1:3.

"Нива" - "Рух-2" 2:1

Голы: Загорулько (82, пен, 85) - Николаев (49)

"Тростянец" – "Кудровка" 1:3

Голы: Проданов (66) - Гармаш (13), Берко (36), Чепурненко (72)

"Чайка" - "Реал Фарма" 1:0

Голы: Семенец (5)