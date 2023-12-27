Акцент на молодежь в Реал Фарме, обновленная Кудровка. Как провели клубы Второй лиги декабрь

Рассказываем все самые интересные новости первого зимнего месяца из расположения клубов Второй лиги, которые вы могли пропустить. Напомним, что лидером на зимнюю паузу ушел "Звягель", а последнее место с одним очком занимает "Кремень-2".

"Звягель"

До конца декабря футболисты будут отдыхать, а затем в домашнем режиме будут готовиться с тренером по физической подготовке. В конце января все собираются на базе и приступают к подготовке к весенней части сезона. Сборы будут проходить в Житомире и Ужгороде. Немалый интерес сейчас к лидеру "Звягеля" Денису Ндукве, но пока без конкретики. Информация о трансферах от клуба не поступала.

Известно, что клуб заинтересован в аренде 24-летнего украинского правого вингера "Полесье" Владислава Вакулы.

"ЮКСА"

У игроков второй команды по итогам первой части сезона отпуск будет продолжаться более двух месяцев. В начале февраля у киевлян завершатся зимние каникулы и стартует подготовка к весенней части чемпионата. Клуб и форвард Сергей Козак прекратили сотрудничество. Однако это нельзя считать существенной потерей, ведь Козак сыграл всего 88 минут. Как оказалось, это была не единственная потеря "крестоносцев". Дебютант Второй лиги прекратил сотрудничество с полузащитниками – 20-летним Назарием Пастернаком и 23-летним Эриком Бейером.

Также стало известно, что 32-летний форвард Адеринсола Эсеола близок к подписанию контракта с "ЮКСА". С августа Эсеола играл за "Штурм" из Иванкова. В его составе футболист провел 12 матчей в трех турнирах (чемпионат и Кубок Украины среди любителей плюс Открытый чемпионат Киевской области), не отличившись голами.

"Дружба"

С 18 декабря коллектив из Мировки начал свой небольшой сбор. Первый сбор мировская команда проводила на базе столичного клуба "Левый берег". Тренировались подопечные Дмитрия Чирикала в одноразовом режиме. Пока новичков нет, но не сомневаемся, что третья команда Второй лиги обязательно усилится. Напомним, что у "Дружбы" еще две игры в запасе.

Команду уже покинули защитник Скляренко и хавбек Захаревич.

"Чайка"

Пока что футболисты "Чайки" находятся в отпуске. По словам главного тренера Сергея Сизихина, во время межсезонья команда будет пытаться усилиться. Уже ведутся переговоры с действующими исполнителями. Известно, что коллектив покинул один из лидеров Николай Вечурко. Сезон 2023/24 в составе "Чайки" стал для Николая самым результативным за время выступлений в соревнованиях под эгидой ПФЛ – восемь голов. Также голкипер Алексей Майборода больше не будет защищать цвета пристоличного клуба. За "Чайку" Алексей успел сыграть одиннадцать матчей.

"Скала 1911"

Известно, что во второй части сезона не продолжат выступления за коллектив из Стрыя: Аксенов, Баранюк, Грабовецкий, Янко, Богомох и Гуменяк. Планы на межсезонье не сообщались.

"Кудровка"

Президент второлиговой "Кудровки" Роман Солодаренко стал новым владельцем футбольного клуба "Нива" (Бузова). Клуб зимние сборы проведет на базе этого бузовчан. Первый сбор длился с 18 по 24 декабря. Новым тренером команды стал Роман Локтионов. Подписаны контракты с новыми игроками. Ими стали Роман Лепка, Евгений Мисюра, Денис Ткаченко, Ярослав Захаревич, Николай Вечурко и Иван Скляренко. Ряд игроков находятся на просмотре. Футболисты уже успели сыграть два спарринга: 2:2 с ФК "Лесное" и 1:1 со "Штурмом". Первоочередной задачей для тренерского штаба является качественная селекция.

Известно, что команду уже покинули Крыкнин, Кирин, Лянскоронский, Тетерук, Строчинский, Коваль.

"Карпаты-2"

Команда выходит из отпуска 23 января. Известно, что первый сбор пройдет во Львове. Другой информации от клуба не поступало. Мирон Маркевич отметил неплохие выступления "Карпат-2" в первой части сезона. Подопечные Гнатива завершили год на седьмом месте. Сообщается, что 36-летний нападающий Денис Кожанов завершил свою карьеру. Он уже работает в тренерском штабе "Карпат-2".

"Нива" Винница

До 25 января продлится отпуск у винницкого коллектива. Учебно-тренировочный сбор будет состоять из четырех этапов. Каждый футболист во время отпуска получит программу индивидуальной тренировки, чтобы держать себя в форме. По словам тренера Юрия Ярошенко, он стремится максимально сберечь состав из первой части сезона. Известно, что "Ниву" уже покинул опытный защитник Роман Никитюк. Контракт был рассчитан до июня 2024 года, но был расторгнут досрочно.

Также известно, что играющий президент Артур Загорулько отклонил по меньшей мере три предложения из Украинской Премьер-лиги о переходе.

"Рух-2"

По словам тренера команды Владимира Безубьяка, весной 2024 года будет больше игроков из U-19. Сейчас большинство игроков сдают студенческие сессии в учебных заведениях. "Рух-2" соберется на зимние сборы на неделю позже первой команды и U-19 – 15 января. Главная цель "Руха-2" – дать игровую практику футболистам и способствовать их развитию. Один из ключевых игроков Никита Рогачев не сможет сыграть весной, так как получил серьезную травму колена.

Ожидается, что "Рух-2" получит усиление с U-19, ведь старшие игроки этой команды будут играть во Второй лиге, а в этой категории будут наигрывать игроков 2007 года рождения.

"Металлург-2"

Команда планирует выйти из отпуска в конце января. Информация о трансферах и зимнем межсезонье от клуба пока не поступала. Первую часть сезона запорожцы завершили на десятом месте, имея в своем активе 16 зачетных пунктов.

"Локомотив"

Первый сбор после отпуска у киевлян стартует 29 января. Известно, что на сборе в Киеве подопечные Лазоренко сыграют спарринги против "Зории" U-19 и бузовской "Нивы". Кочетков, Руденко и Сахнюк уже покинули команду. Напомним, что осеннюю часть сезона "Локомотив" завершил на 11-м месте во Второй лиге.

"Тростянец"

Команда пока еще в отпуске, а кадровых новостей уже хватает. Экс-капитан "Тростянца" Виталий Полянский переходит на работу в структуре клуба. Также стало известно, что еще четыре игрока завершили сотрудничество с клубом. Речь идет о защитниках Александра Томенко и Александре Брынько и нападающих Владислава Зубова и Антоне Яременко. Планы на межсезонье "Тростянца" пока неизвестны.

"Реал Фарма"

Одесситы уже тренируются в облегченном режиме и играют в местных турнирах. Полноценная подготовка к весенней части сезона начнется 20 января. Кадровых новостей пока нет, но известно, что тренерский штаб основной акцент будет делать на молодых игроках, которые получат шанс проявить себя. "Реал Фарма" стала одним из главных разочарований, ведь первую часть сезона команда завершила на предпоследнем месте.

"Кремень-2"

Команда провела предновогодний сбор, который завершился 21 декабря. С 22 декабря футболисты отправились в отпуск, который продлится 24 дня. Снова "сине-белые" вернутся к работе 15 января. Подготовка ко второй части чемпионата пройдет в несколько этапов. Кадровых изменений пока нет. В это межсезонье команду покинул 37-летний наставник Роман Локтионов. Нового наставника кременчужане не будут искать – руководить коллективом, скорее всего, будет новый старый тренер Ярослав Здырко.