Новый тренер Кудровки, расформирование Металлурга-2. Как провели клубы Второй лиги январь

Рассказываем все интересные новости января из расположения клубов Второй лиги, которые вы могли пропустить. Отметим, что из-за нехватки финансирования в весенней части сезона скорее всего не будет играть "Металлург-2".

"Звягель"

В конце января футболисты собрались на базе и приступили к подготовке к весенней части сезона. Сборы будут проходить в Житомире и Ужгороде. Сообщалось, что лидер команды Денис Ндукве вероятнее всего перейдет в "Полесье", но пока никакой официальной информации не было. В этом сезоне на счету 23-летнего хавбека — 16 голов и два ассиста в 19 матчах во всех турнирах.

Пока никаких трансферов в это межсезонье в "Звягеле" не было.

"ЮКСА"

Отпуск у футболистов завершится 4 февраля. Подготовка к весенней части чемпионата пройдет в 3 этапа и продлится с 5 февраля по 15 марта.

14 февраля "крестоносцы" проведут спарринг в Бузовой против местной "Нивы", а 16-го сыграют с "Зарей" (U-19) в Счастливом. Второй и третий этапы подготовки запланированы с 19 февраля по 1 марта и с 4 по 15 марта.

Что касается трансферов, то, безусловно, стоит отметить подписание Эсеолы и Селина. Эти опытные футболисты должны существенно усилить команду.

"Дружба"

В середине января коллектив из Мировки возобновил тренировочный процесс. Подопечные Дмитрия Чирикала работают на базе столичного клуба "Левый берег". Команда уже успела сыграть вничью с "Левым берегом", а также уверенно победила "Нику" – 4:1. Также один из лидеров Второй лиги примет участие в Мемориале Макарова. О новичках пока ничего не известно.

"Чайка"

В конце января футболисты вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона. Пока что о транферах клуб не объявлял, но главный тренер отмечал, что "Чайка" нуждается в усилении. Известно, что коллектив покинул один из лидеров Николай Вечурко. Сезон 2023/24 в составе "Чайки" стал для Николая самым результативным за время выступлений в соревнованиях под эгидой ПФЛ – восемь голов.

"Скала 1911"

Тренерским штабом запланировано три этапа подготовки. Первый: 22 – 31 января (Моршин), второй: 3 – 16 февраля (Моршин), третий: 20 февраля – 5 марта (Закарпатье). Пятая команда по итогам осенней части сезона сыграет одиннадцать спаррингов. Среди соперников стоит отметить "Минай", "Карпаты", "Агробизнес". Футболисты сейчас проводят утягивающую работу.

"Кудровка"

Сообщается, что коллектив уже возглавил 44-летний Василий Баранов. Он тренировал юношеские команды "Зари" и "Ворсклы". Ему будут помогать ранее работавший в структуре Карпат Тарас Когут, а также Олег Шевченко, который был тренером вратарей в бузовской "Ниве". Футболисты "Кудровки" уже прошли медосмотр и приступили к подготовке к продолжению чемпионата. Напомним, что первый сбор длился с 18 по 24 декабря.

Известно, что с осенней части сезона в команде остались вратари Андрей Следзевский и Денис Ферт, защитник Владимир Пластун, полузащитники Даниил Гармаш, Владимир Зубашевский, Владислав Иващик, Кирилл Коваленко. Остальные доказывают свой уровень новому тренерскому штабу.

"Карпаты-2"

Львовяне 23 января вышли из отпуска. Футболисты уже прошли медосмотр и начали подготовку ко второй части сезона. Первый сбор команда проведет во Львове. Отметим, что на этом этапе подготовки футболисты "Карпат-2" будут привлекаться к работе с основной командой. Именитый Денис Кожанов будет совмещать тренерство и игру за любительский коллектив "Blago-Юность Долгое".

"Нива" Винница

25 января винницкая "Нива" вышла из отпуска и начала первый учебно-тренировочный сбор в 2024 году. Тренировки проходят на клубной базе. Покинули винницкий коллектив только защитник Роман Никитюк и вратарь Богдан Шухман. На просмотре уже есть ряд новичков. Первый сбор продлится до первого февраля. С 5 по 16 февраля запланирован второй тренировочный сбор. Всего запланировано три этапа подготовки.

"Рух-2"

В середине января команда вернулась из отпуска и приступила к тренировкам. В настоящее время закладывается фундамент физической готовности, но также проходит работа над тактическими и техническими элементами. По словам тренера команды Владимира Безубьяка, весной 2024 года будет больше игроков из U-19. Главная цель "Руха-2" – дать игровую практику футболистам и способствовать их развитию.

"Металлург-2"

Депутаты решили сократить финансирование КП "МФК "Металлург" на 14,5 миллиона гривен по сравнению с прошлым годом. Это решение заставило клуб расформировать "Металлург-2". Сейчас ряд молодых футболистов тренируется с основной командой. В случае, если руководство клуба найдет инфестора возможно "Металлург-2" продолжит выступления, но шансов на это практически нет. Напомним, что по итогам осенней части сезона запорожцы занимали 10 место во Второй лиге, набрав 16 очков.

"Локомотив"

В результате ракетной атаки значительные повреждения получил в Киеве гражданский объект - спорткомплекс "Локомотив". Клуб делает все возможное, чтобы не было потеряно ни одного игрока ДЮСШ. Первый сбор после отпуска у киевлян стартует 29 января. Больше не будут выступать за дебютанта Второй лиги – Артем Уманец, Богдан Хобта, Станислав Пестрецов, Давид Арутюнян.

Тренерский штаб во главе с Вадимом Лазоренко запланировал три этапа подготовки. Во время первого киевляне проведут спарринги с молодежным составом "Зари" (6 февраля) и бузовской "Нивой" (11 февраля). Во время второго сбора – с "Левым берегом" (20 февраля), "Диназом" (24 февраля), "Черниговом-ШВСM" (28 февраля).

В марте "железнодорожники" померяются силами с "Кудровкой" (6 марта) и любителями из "Денгофа" (10 марта). Еще один спарринг-партнер на 13 марта уточняется.

"Тростянец"

20 января у подопечных Валерия Шаповалова стартовал первый сбор. В общей сложности у "горожан" - четыре этапа подготовки. Первый сбор: 20 января – 3 февраля; второй: 6 – 22 февраля; третий: 26 февраля – 9 марта; четвертый: 12 – 22 марта. "Тростянец" сыграет в зимнем кубке АФП. На этом турнире команда сыграет с "Полтавой", "Металлургом", "Мариуполем", "Ворсклой" U-19.

"Реал Фарма"

Команда начала тренировочный сбор 22 января. Запланированы спарринги с разными любительскими клубами. Известно, что одесситы пополнились четырьмя новыми игроками. Новичками клуба стали вратари Безрук и Грабовский, защитник Милик, нападающий Тилинский.

Самый известный из этих игроков – 27-летний Дмитрий Безрук, ранее игравший за "Черноморец" (33 матча). Его последним клубом был азербайджанский Сабах.

"Кремень-2"

Подопечные Ярослава Здырко будут готовиться в родном городе, в течение двух ближайших сборов (15 января – 4 февраля и 6 – 26 февраля) проведут восемь контрольных матчей. "Кремень-2" уже успел сыграть две игры: ничья против "Кремень 2008" - 2:2, а также уступил "Кривбасс" U-19.