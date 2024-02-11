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Главный тренер Реала Фармы уехал в Канаду
Играющий президент «фармацевтов» - о главном тренере
real-farma.com.ua
С недавних пор подготовку к весенней части чемпионата одесский "Реал Фарма" проводит без своего главного тренера Андрея Пархоменко. Как стало известно корреспонденту UA-Футбол, его не было на тренерской скамье во вчерашнем контрольном матче с земляками из "Черноморца". Это сразу же породило разные предположения и слухи. Ситуацию прояснил президент "Реала" Николай Лиховидов.
"Андрей Пархоменко отлучился из клуба на некоторое время, - сказал он. – Он вместе с супругой и детьми по семейным обстоятельствам уехал в Канаду, откуда намерен вернуться в начале марта, за несколько недель до возобновления чемпионата. Мы с главным тренером постоянно на связи, вот и сегодня с ним уже разговаривали. В отсутствие Пархоменко командой руководит его ассистент Валентин Полтавец, с которым у нас ежедневное общение. Сейчас проходит процесс просмотра потенциальных новичков, способных помочь "Реалу Фарме".
Напомним, что первую часть чемпионата Второй лиги "Реал Фарма" закончил на 13-м месте.
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