Главный тренер Реала Фармы уехал в Канаду

С недавних пор подготовку к весенней части чемпионата одесский "Реал Фарма" проводит без своего главного тренера Андрея Пархоменко. Как стало известно корреспонденту UA-Футбол, его не было на тренерской скамье во вчерашнем контрольном матче с земляками из "Черноморца". Это сразу же породило разные предположения и слухи. Ситуацию прояснил президент "Реала" Николай Лиховидов.

"Андрей Пархоменко отлучился из клуба на некоторое время, - сказал он. – Он вместе с супругой и детьми по семейным обстоятельствам уехал в Канаду, откуда намерен вернуться в начале марта, за несколько недель до возобновления чемпионата. Мы с главным тренером постоянно на связи, вот и сегодня с ним уже разговаривали. В отсутствие Пархоменко командой руководит его ассистент Валентин Полтавец, с которым у нас ежедневное общение. Сейчас проходит процесс просмотра потенциальных новичков, способных помочь "Реалу Фарме".

Напомним, что первую часть чемпионата Второй лиги "Реал Фарма" закончил на 13-м месте.