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Клуб Второй лиги усилился сразу тремя голкиперами

Вторая лига

"Зелено-белые" работают над комплектацией состава

Клуб Второй лиги усилился сразу тремя голкиперами

Фото: niva-v.com.ua

Новина українською

Винницкая "Нива" объявила о подписании сразу трех игроков. При чем все они голкиперы.

Новичками "зелено-белых" стали Роман Захарчук, Андрей Паримский и Владимир Броварской.

26-летний Захарчук ранее выступал за ФК "Кудровка-Нива". 19-летний Паримский защищал цвета аматорского СК "Базис". 27-летний Броварской играл за любительский ФК "Орловка" ВОАФ.

"Нива" Винница занимает 8-е место во Второй лиге, набрав 23 очка.

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Источник:
Нива Вінниця
Опубликовал: Алина Ерофеева
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