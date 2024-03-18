Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Второй лиги усилился сразу тремя голкиперами
"Зелено-белые" работают над комплектацией состава
Фото: niva-v.com.ua
Винницкая "Нива" объявила о подписании сразу трех игроков. При чем все они голкиперы.
Новичками "зелено-белых" стали Роман Захарчук, Андрей Паримский и Владимир Броварской.
26-летний Захарчук ранее выступал за ФК "Кудровка-Нива". 19-летний Паримский защищал цвета аматорского СК "Базис". 27-летний Броварской играл за любительский ФК "Орловка" ВОАФ.
"Нива" Винница занимает 8-е место во Второй лиге, набрав 23 очка.
Читайте такжеВинницкая Нива пополнила состав двумя одесситами
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Нива Вінниця
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Путин угрожает создать санитарную зону на границе с Украиной и пообещал продолжить войну
- "Один из лучших продавцов в истории". Трамп отметился скандальным заявлением о Зеленском
- Официально. В составе олимпийской сборной Украины произошли изменения
- Каденко: 14 клубов ПФЛ собираются проводить домашние матчи со зрителями
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн