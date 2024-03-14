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Винницкая Нива пополнила состав двумя одесситами
От Черного моря – к берегам Южного Буга
Фото: Нива Вінниця
В период зимнего антракта в чемпионате винницкая "Нива" пригласила сразу двух футболистов из Одессы. Как сообщил корреспонденту UA-Футбол играющий президент клуба Артур Загорулько, новичками команды Юрия Ярошенко стали 22-летние защитник Владислав Хоренженко и нападающий Родион Гончар, которые до недавнего времени выступали за любительский коллектив "Титан", возглавляемый Юрием Кулишем. В его составе оба игрока внесли определенный вклад на пути к главной цели – борьбе за право играть на профессиональном уровне.
По показателям осенней части сезона-2023/24 "Нива" занимает 8-ю строчку в турнирной таблице второй лиги, имея в своем активе 23 очка.
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