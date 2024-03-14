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Винницкая Нива пополнила состав двумя одесситами

Вторая лига

От Черного моря – к берегам Южного Буга

Винницкая Нива пополнила состав двумя одесситами

Фото: Нива Вінниця

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

В период зимнего антракта в чемпионате винницкая "Нива" пригласила сразу двух футболистов из Одессы. Как сообщил корреспонденту UA-Футбол играющий президент клуба Артур Загорулько, новичками команды Юрия Ярошенко стали 22-летние защитник Владислав Хоренженко и нападающий Родион Гончар, которые до недавнего времени выступали за любительский коллектив "Титан", возглавляемый Юрием Кулишем. В его составе оба игрока внесли определенный вклад на пути к главной цели – борьбе за право играть на профессиональном уровне.

По показателям осенней части сезона-2023/24 "Нива" занимает 8-ю строчку в турнирной таблице второй лиги, имея в своем активе 23 очка.

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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.03.2024 в 09:41
Сильно)Перша ліга - тремти!)
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.03.2024 в 09:41
Сильно)Перша ліга - тремти!)
Ответить
0
0

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