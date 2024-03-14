Винницкая Нива пополнила состав двумя одесситами

В период зимнего антракта в чемпионате винницкая "Нива" пригласила сразу двух футболистов из Одессы. Как сообщил корреспонденту UA-Футбол играющий президент клуба Артур Загорулько, новичками команды Юрия Ярошенко стали 22-летние защитник Владислав Хоренженко и нападающий Родион Гончар, которые до недавнего времени выступали за любительский коллектив "Титан", возглавляемый Юрием Кулишем. В его составе оба игрока внесли определенный вклад на пути к главной цели – борьбе за право играть на профессиональном уровне.

По показателям осенней части сезона-2023/24 "Нива" занимает 8-ю строчку в турнирной таблице второй лиги, имея в своем активе 23 очка.