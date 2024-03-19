Вторая лига возвращается. Что нужно знать о весенней части сезона

В пятницу в Житомире стартует весенняя часть сезона Второй лиги. Напомним, что запорожский "Металлург-2" объявил о расформировании команды из-за нехватки финансов.

Сколько клубов повышается в классе?

Победитель второй лиги 2023/24 получит право на прямой выход в Первую лигу 2024/25. Команды, занявшие 2-3 места, проведут стыковые матчи с соперниками, которые займут в группе Выбывание 6 и 7 (16 и 17) места в Первой лиге 2023/24.

Турнирная таблица

1. Звягель 16 13 1 2 49 - 10 40 2. ЮКСА 17 12 4 1 40 - 9 40 3. Дружба 15 11 2 2 30 - 7 35 4. Чайка 17 11 1 5 31 - 13 34 5. Скала 1911 16 8 1 7 25 - 26 25 6. Кудровка 16 7 3 6 22 - 22 24 7. Карпаты-2 17 7 3 7 26 - 28 24 8. Рух-2 16 7 2 7 21 - 21 23 9. Нива В. 17 6 5 6 27 - 29 23 10. Металлург-2 16 5 1 10 17 - 44 16 11. Тростянец 17 4 3 10 15 - 25 15 12. Локомотив 17 4 3 10 20 - 32 15 13. Реал Фарма 16 4 2 10 14 - 30 14 14. Кремень-2 17 0 1 16 7 - 48 1

Кто главные фавориты?

За чемпионство будут бороться три наиболее амбициозных коллектива нынешнего сезона. Это "Звягель", "ЮКСА" и "Дружба". Однако у текущего лидера в преддверии старта весенней части сезона существенные проблемы. "Звягель" потерял Дениса Ндукве, а также главного тренера Сергея Шищенко, которые сейчас находятся в "Полесье". Справится ли Николай Гибалюк с непростой задачей? На этот вопрос ответа пока нет.

"Дружба" в межсезонье подписала опытных игроков и у этого коллектива есть все шансы даже выиграть Вторую лигу. "ЮКСА" традиционно пригласила талантливых бразильских легионеров, за которыми интересно будет понаблюдать весной.

Кто может удивить?

Не стоит сбрасывать со счетов "Чайку", которая зимой сохранила костяк и еще достаточно мощно усилилась. Коллектив Сергей Сизихина может навязать борьбу фаворитам и завершить сезон в топ-3. Также интересно будет понаблюдать за молодыми талантами "Карпат-2" и "Руха-2".

Кто может стать главным разочарованием?

В первую очередь, стоит отметить предпоследнюю команду нынешнего сезона "Реал Фарму". Весной одесситам будет очень непросто. В первой декаде февраля команда осталась без главного тренера Андрея Пархоменко, который в связи с семейными обстоятельствами вынужден был на время поехать в Канаду (но уже вернулся). Тренировочным процессом занимался его ассистент, бывший полузащитник сборной Украины Валентин Полтавец, но он получил травму ахилла. Ввиду этого перспективы "Реал Фармы" выглядят не слишком радостными.

В нынешнем чемпионате осталась одна команда, которая еще не побеждала. Сможет ли "Кремень-2" весной наконец-то прервать эту рекордную серию без побед?

Где будут транслироваться матчи?

Все матчи Второй лиги этого сезона будут традиционно транслироваться на YouTube канале ПФЛ. Удобнее всего следить за Второй лигой на UA-Футбол: смотрите на нашем сайте трансляции всех матчей сезона, читайте обзоры игр, а также следите за поединками в режиме LIVE в Матч-центре UA-Футбол.

Расписание двадцатого тура

22.03. 14:00. "Звягель" - "Кремень-2"

23.03. 13:15. "Рух-2" - "Тростянец"

24.03.12:15. "Реал Фарма" - "ЮКСА"

24.03.13:00. "Дружба" - "Локомотив"

24.03.13:30. "Скала 1911" - "Нива"