Вторая лига. Игра тура в Стрые, испытания для аутсайдеров

Уже завтра матчем в Житомире стартует весенняя часть сезона во Второй лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что двадцатый тур будут пропускать "Чайка", "Карпаты-2" и "Кудровка".

"Звягель" – "Кремень-2"

22.03.2024. 14:00. Житомир. "Спартак-Арена".

Лидер Второй лиги будет принимать последнюю команду, которая в этом сезоне еще не побеждала и имеет в своем активе всего один зачетный пункт. Для Николая Гибалюка это будет дебютный официальный матч в качестве тренера "Звягеля". Для хозяев проблем в этом противостоянии не должно быть, но интересно будет понаблюдать за новичками команды. На сборах наиболее результативным игроком "Звягеля" стал 25-летний нападающий Сергей Кисленко. Ожидаем уже с первых минут увидеть новичков Венделла и Томандзото. Также стоит выделить Джорджа Льюиса, который с 2020-го по 2023 год был игроком "Арсенала" U23. Артета неоднократно привлекал вингера к тренировкам первой команды. Льюис зимой участвовал в трех спаррингах за "Звягель". Солидное усиление для Второй лиги.

"Кремень-2" во время зимнего межсезонья сыграл 12 спаррингов (5 побед, 3 ничьих, 4 поражения). Костяк команды зимой удалось сохранить, но не ожидаем существенного прогресса от подопечных Здирка.

"Рух-2" – "Тростянец"

23.03.2024. 13:15. Львов-Винники. НТВ "Рух"

Интригующее противостояние девятой и двенадцатой команд. Коллектив из Сумской области неудачно выступил в первой части сезона и постарается достичь прогресса весной. Большинство новичков "Тростянца" – игроки любительского чемпионата. Однако стоит отметить Коваленко и Козака, которые пришли из "ЮКСА" и "Металлурга-2". Уже в первом официальном матче ожидаем существенных изменений в составе "Тростянца", ведь ряд выступавших осенью игроков ушли из команды. К коллективу Безубьяка присоединились много молодежи из академии, поэтому сложно сейчас оценить уровень готовности "Руха-2" к первому официальному матчу.

"Реал Фарма" - ЮКСА

24.03.2024. 12:15. Одесса. "Иван"

Для предпоследней команды Второй лиги ожидает очень непростой старт весенней части сезона. Почти все межсезонье пропустил главный тренер одесситов Андрей Пархоменко, который в связи с семейными обстоятельствами вынужден был на время поехать в Канаду. Учитывая это, невозможно говорить о качественном тренировочном процессе. Полноправными членами команды Андрея Пархоменко стали восемь футболистов, львиная доля из которых – молодые ребята. Не ожидаем, что уже в первых официальных матчах они смогут проявить себя. Что касается "ЮКСА", то команда качественно поработала во время паузы. Среди новичков, безусловно, стоит отметить опытных Селина и Эсеолу, а также бразильцев Марадону, Фого и Вава. Подопечные Цымбала настроены на чемпионство. Только чудо может спасти хозяев в этом противостоянии.

"Дружба" – "Локомотив"

24.03.2024.13:00. Киев. "Левый берег"

В Киеве один из главных фаворитов сезона будет принимать команду из нижней части таблицы. Коллектив из Мировки в это межсезонье стал победителем Мемориала Макарова. Что касается новичков "Дружбы", то, безусловно, стоит отметить подписание защитников Зозули и Палюха, хавбека Вакуленко и нападающего Колесника. Лучшим бомбардиром команды во время сборов стал 30-летний хавбек Артем Недоля, забивший восемь голов.

"Локомотив" существенно обновился зимой. В межсезонье "железнодорожники" попрощались с Богданом Хобтой, Антоном Богданом, Артемом Уманцем и Данилом Овчаренко. Ряды киевляне пополнили десять молодых игроков. Именно развитие молодежи – главная задача, стоящая перед тренерским штабом. Гостям будет очень непросто навязать борьбу фаворита, но эта команда доказала, что с ней следует считаться.

"Скала 1911" – "Нива" Винница

24.03.2024. 13:30. Стрый. "Сокол"

Встреча соперников, которых отделяет всего два зачетных пункта. Коллектив из Стрыя достаточно качественно поработал в это межсезонье на трансферном рынке. Среди новичков отметим одного из лидеров "Хуста" Вадима Мердеева, а также экс-игрока "Миная" Ралюченко. Коллектив Бесараба настроен весной попортить нервы лидерам. От "Нивы" в первой части сезона ожидали большего, но подопечным Ярошенко не хватало стабильности. Трансферную политику "Нивы" нельзя считать успешной, ведь среди новичков в основном любители и молодежь. А вот потери существенные. Команду оставили сразу три голкипера, а также опытный защитник Никитюк. Фаворитами этого противостояния можно считать хозяев, у которых более сыгран состав.