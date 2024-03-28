Вторая лига. Чайка принимает лидера, дебют обновленной Кудровки

Уже в пятницу стартует двадцать первый тур Второй лиги. Вашему вниманию анонс интересных и интригующих противостояний. Болельщикам будет на что посмотреть.

"Чайка" - "Звягель"

29.03.2024. 13:00. НТВ "Колос". Киевская обл.

Безусловно, этот матч можно считать центральным в туре. Четвертая команда чемпионата будет принимать лидера. Первый тур в весенней части сезона "Чайка" пропускала, потому сейчас сложно оценить уровень готовности команды. Коллектив из Киевской области довольно неплохо поработал на трансферном рынке в это зимнее межсезонье. Подписания Слуцкого, Быкова, Кальчука, Хобты должны пойти на пользу команде. Безусловно, без Вечурко будет непросто, но его есть кому заменить. "Звягель" хоть и выиграл у главного аутсайдера "Кремня-2", но к игре команды осталось немало вопросов. Особенно это касается первой половины встречи, когда у лидера мало что получалось в атаке. После перерыва активизировались легионеры, которые своими голами принесли три очка. Гости считаются фаворитами этого противостояния, но им легко не будет. Ожидаем конкурентного футбола.

"Тростянец" - "Скала 1911"

30.03.2024. 11:45. Тростянец. "Стадион им. В.П. Куца"

Соперники в первом туре весенней части сезона голов не забивали, но нельзя сказать, что моментов у них не было. Однако с реализацией были существенные проблемы и над этим следует работать. Осенью сезон "Скала 1911" завершала двумя поражениями подряд, но в противостоянии с "Нивой" смогла прервать эту неудачную серию. К тому же, у коллектива из Стрыя не было трех дисвалифицированных лидеров, но новички смогли их достойно заменить. "Тростянец" преодолел 920 км через всю Украину и смог прервать серию из трех поражений подряд в чемпионате. Лишь троих новичков тренерский штаб "Тростянца" выпустил с первых минут: защитника Коваленко из "Металлурга-2", полузащитника Андрицу и нападающего Быстрицкого. Ожидаем, что в этом матче голы все-таки будут, но фаворита выделить достаточно сложно.

"Реал Фарма" - "Карпаты-2"

31.03.2024. 12:00. "Иван". Одесса

Одесситы в прошлом туре удивили многих. Немногие ожидали, что подопечные Пархоменко смогут отобрать очки у "ЮКСА". Однако "фармацевты" проявили характер и смогли вырвать ничью. Отметим, что 12 из 15 очков "Реал Фарма" набрала именно в домашних играх. Подопечные Пархоменко очень смело играли после перерыва и даже могли вырывать победу. Интересно будет понаблюдать за игрой одесситов против равного соперника. Очень неплохо отыграл 31-летний голкипер Подгородецкий, который в своем возрасте никогда в жизни выше чемпионата Одесщины не поднимался. Львовяне прошлый тур пропускали, поэтому для них это будет первая официальная игра в 2024 году. В случае победы "Карпаты-2" могут существенно подняться в турнирной таблице.

"Кремень-2" - "Дружба"

31.03.2024. "Кремень-Арена им. А.Бабаева". Кременчуг

Еще одно испытание ожидает главного аутсайдера нынешнего сезона. В активе "Кремня-2" всего один зачетный пункт. Во Второй лиге "Кремень-2" не может выиграть 33 матча. До перерыва подопечные Здырко дали бой "Звягелю", но во втором тайме все же пропустили два гола и снова проиграли. Рассчитывать на положительный результат в воскресенье хозяевам будет очень сложно. "Дружба" стартовала с победы над "Локомотивом" – 3:1. Таким образом, коллектив из Мировки на расстояние одной победы приблизился ко второму месту. Против киевлян подопечные Чирикала продемонстрировали качественную командную игру. Никто не поймет, если "Дружба" потеряет очки против самой плохой по всем показателям команды Второй лиги.

"Локомотив" - "Кудровка"

31.03.2024. 14:00. НТК "им. В. Банникова". Киев

Киевляне существенно обновились в это зимнее межсезонье и пока нельзя сказать, пойдут ли эти изменения на пользу команде. В прошлом туре Вадим Лазоренко с первых минут против "Дружбы" выпустил пятерых новичков. Футболисты "Локомотива" дали бой третьей команде чемпионата, но концовку встречи все же провалили. Кажется, что перед тренерским штабом сейчас, прежде всего, стоит задача наиграть состав на будущее. Дмитрий Полищук забил свой дебютный гол в профессионалах, а Вадим Лазоренко провел пятую результативную замену в сезоне. "Кудровка" прошлый тур пропускала. Чего ждать от обновленной команды весной? Похоже, что даже новый главный тренер Василий Баранов не может ответить на этот вопрос. С таким количеством новичков нужно время на то, чтобы наиграть игровые связи. Не ожидаем коллектива из Черниговской области яркой игры уже в дебюте весенней части сезона.