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Вторая лига. Чайка – Звягель 2:2. Лидер теряет сверхважные очки

Вторая лига

Стартовая игра тура

Вторая лига. Чайка – Звягель 2:2. Лидер теряет сверхважные очки

Фото: ПФК Звягель

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй весенний тур во Второй лиге открывало увлекательное противостояние. Лидер в гостях у четвертой команды первенства, а между ними – шесть очков. Команды порадовали болельщиков яркой игрой, интригой и рядом голов.

В первой половине встречи соперники обменялись голами. Сначала Гуськов вывел хозяев вперед, но через три минуты Андрущенко сравнял счет. Долгое время никто не мог забить больше, но на 74-й минуте замена тренерского штаба "Звягеля" сработала. Гостей вперед вывел наиболее результативный игрок зимнего межсезонья Сергей Кисленко – 1:2. Однако этот пропущенный мяч не сломал подопечных Сызыхина и они смогли отыграться. Окончательный результат в матче установил Виталий Дубилей – 2:2. Таким образом, лидер Второй лиги теряет сверхважные очки и дарит шанс конкурентам.

Вторая лига. 21-й тур

"Чайка" - "Звягель" 2:2

Голы: Гуськов (25), Дубилей (79) - Андрущенко (28), Кисленко (74)

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