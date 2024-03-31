Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ПФК Дружба
Сегодня во Второй лиге сыграют сразу три матча 21 тура. Интересно будет последить за "Реал Фармой", неделю назад сенсационно сыгравшей вничью с "ЮКСА". "Карпаты-2" и "Кудровка" проведут свои дебютные официальные матчи в 2024 году. Для Василия Баранова это будет дебют в качестве главного тренера коллектива из Черниговской области. Очень непростое противостояние ожидает главного аутсайдера сезона "Кремень-2", который будет играть против "Дружбы".
31.03.2024. 12:00. "Реал Фарма" - "Карпаты-2"
31.03.2024. 13:00. "Кремень-2" - "Дружба"
31:03.2024. 14:00. "Локомотив" - "Кудровка"
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