Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня во Второй лиге сыграют сразу три матча 21 тура. Интересно будет последить за "Реал Фармой", неделю назад сенсационно сыгравшей вничью с "ЮКСА". "Карпаты-2" и "Кудровка" проведут свои дебютные официальные матчи в 2024 году. Для Василия Баранова это будет дебют в качестве главного тренера коллектива из Черниговской области. Очень непростое противостояние ожидает главного аутсайдера сезона "Кремень-2", который будет играть против "Дружбы".

31.03.2024. 12:00. "Реал Фарма" - "Карпаты-2"

31.03.2024. 13:00. "Кремень-2" - "Дружба"

31:03.2024. 14:00. "Локомотив" - "Кудровка"