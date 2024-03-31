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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Насыщенный игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ПФК Дружба

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Сегодня во Второй лиге сыграют сразу три матча 21 тура. Интересно будет последить за "Реал Фармой", неделю назад сенсационно сыгравшей вничью с "ЮКСА". "Карпаты-2" и "Кудровка" проведут свои дебютные официальные матчи в 2024 году. Для Василия Баранова это будет дебют в качестве главного тренера коллектива из Черниговской области. Очень непростое противостояние ожидает главного аутсайдера сезона "Кремень-2", который будет играть против "Дружбы".

31.03.2024. 12:00. "Реал Фарма" - "Карпаты-2"

31.03.2024. 13:00. "Кремень-2" - "Дружба"

31:03.2024. 14:00. "Локомотив" - "Кудровка"

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Реал Фарма (Одесса) Локомотив (Киев) Кремень-2 (Кременчуг) Дружба (Мировка) Карпаты-2 (Львов) ФК Кудровка
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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