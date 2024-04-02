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Вирт: Какая ЮКСА, вы что? У меня контракт с УПЛ ТВ
Тренер опроверг слухи о возможной работе в клубе из Второй лиги
Фото: Александр Приходько
Украинский тренер Юрий Вирт прокомментировал информацию, что он является одним из главных кандидатов на должность наставника второлигового ФК "ЮКСА".
"Какая "ЮКСА", вы что? Это даже не обсуждается. У меня контракт с УПЛ ТВ, я не имею права его разрывать. Не знаю, кто такое пишет", - сказал Вирт в комментарии Українському футболу.
Последним местом работы Вирта был ровенский "Верес", который он покинул в июне 2023 года. Сейчас Юрий Николаевич работает экспертом на УПЛ ТВ.
"ЮКСА" занимает второе место в турнирной таблице Второй лиги. На данный момент команду тренирует Николай Цымбал.
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