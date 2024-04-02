Вирт: Какая ЮКСА, вы что? У меня контракт с УПЛ ТВ

Украинский тренер Юрий Вирт прокомментировал информацию, что он является одним из главных кандидатов на должность наставника второлигового ФК "ЮКСА".

"Какая "ЮКСА", вы что? Это даже не обсуждается. У меня контракт с УПЛ ТВ, я не имею права его разрывать. Не знаю, кто такое пишет", - сказал Вирт в комментарии Українському футболу.

Последним местом работы Вирта был ровенский "Верес", который он покинул в июне 2023 года. Сейчас Юрий Николаевич работает экспертом на УПЛ ТВ.

"ЮКСА" занимает второе место в турнирной таблице Второй лиги. На данный момент команду тренирует Николай Цымбал.