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Вирт: Какая ЮКСА, вы что? У меня контракт с УПЛ ТВ

Вторая лига

Тренер опроверг слухи о возможной работе в клубе из Второй лиги

Вирт: Какая ЮКСА, вы что? У меня контракт с УПЛ ТВ

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Украинский тренер Юрий Вирт прокомментировал информацию, что он является одним из главных кандидатов на должность наставника второлигового ФК "ЮКСА".

"Какая "ЮКСА", вы что? Это даже не обсуждается. У меня контракт с УПЛ ТВ, я не имею права его разрывать. Не знаю, кто такое пишет", - сказал Вирт в комментарии Українському футболу.

Последним местом работы Вирта был ровенский "Верес", который он покинул в июне 2023 года. Сейчас Юрий Николаевич работает экспертом на УПЛ ТВ.

"ЮКСА" занимает второе место в турнирной таблице Второй лиги. На данный момент команду тренирует Николай Цымбал.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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