Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легионер Звягеля: Страшно, когда на тебя летят ракеты в 6 утра, однако мы все здесь в одинаковой ситуации
Нужно оставаться сильными
Фото: ПФК Звягель
Легионер "Звягеля", воспитанник школы лондонского "Арсенала" Джордж Льюис рассказал о своем решении перейти в украинский клуб.
“ – Не боялся ехать в Украину во время войны?
– Да, страшно, когда на тебя летят ракеты в 6 утра, однако мы все здесь в одинаковой ситуации и все остаемся сильными.
– Как семья приняла твое решение?
– Это было мое решение. Они переживают да, но я решаю, что мне делать с карьерой, поэтому финальное слово в любом случае за мной”, - сказал Льюис.
После своего перехода норвежец провел в составе "Звягеля" два матча и отличился одним забитым голом.
Популярное сейчас
- 25 лет назад Динамо сыграло в полуфинале ЛЧ. Хорошо помните выступление киевлян в ЛЧ 1998/99? Квиз от UA-Футбол
- Трубин – один из худших игроков матча Спортинг – Бенфика по оценкам статистических порталов
- NaVi запретили для s1mple участвовать в шоу-матче с россиянами
- Рух-2 - Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО