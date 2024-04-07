Легионер Звягеля: Страшно, когда на тебя летят ракеты в 6 утра, однако мы все здесь в одинаковой ситуации

Легионер "Звягеля", воспитанник школы лондонского "Арсенала" Джордж Льюис рассказал о своем решении перейти в украинский клуб.

“ – Не боялся ехать в Украину во время войны?

– Да, страшно, когда на тебя летят ракеты в 6 утра, однако мы все здесь в одинаковой ситуации и все остаемся сильными.

– Как семья приняла твое решение?

– Это было мое решение. Они переживают да, но я решаю, что мне делать с карьерой, поэтому финальное слово в любом случае за мной”, - сказал Льюис.