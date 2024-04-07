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Вторая лига. ЮКСА поднимается на первое место, Дружба теряет очки

Вторая лига

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Вторая лига. ЮКСА поднимается на первое место, Дружба теряет очки

Фото: ФК ЮКСА

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня уже сыграли три матча двадцать второго тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты интересных и интригующих противостояний.

На "Арене Левый берег" третья команда чемпионата "Дружба" принимала "Чайку", которая отставала всего на три очка. Игра завершилась вничью 1:1. Таким образом, подопечные Чирикала впервые в 2024 году теряют очки. За "Дружбу" забил Порохня, а в составе "Чайки" отличился Семенец.

В центральном матче тура "Звягель" принимал "ЮКСА". Команды имели по 44 зачетных пункта и делили первое и второе место. Противостояние завершилось победой гостей – 2:0. За команду Николая Цымбала забивали Ховайко и Демиденко. Таким образом, "ЮКСА" становится единоличным лидером.

В Дублянах "Карпаты-2" и "Нива" голов не забивали. Винницкий коллектив почти весь второй тайм играл в меньшинстве.

Вторая лига. 22-й тур

"Звягель" - "ЮКСА" 0:2

Голы: Ховайко (29), Демиденко (71)

Нереализованный пенальти: Морговский (43)

Удаление: Чередниченко (69)

"Дружба" - "Чайка" 1:1

Голы: Порохня (40) - Семенец (17)

"Карпаты-2" - "Нива" 0:0

Удаление: Ничипоренко (53)

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