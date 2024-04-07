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Вторая лига. Кудровка в результативном матче обыгрывает аутсайдера

Вторая лига

Последняя игра тура

Вторая лига. Кудровка в результативном матче обыгрывает аутсайдера

Фото: ФК Кудрівка

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Программа двадцать второго тура Второй лиги завершалась противостоянием между "Кудровкой" и "Кремнем-2". Результат этого противостояния никого не удивил.

Матч получился богатым на голы. В составе хозяев дубли в свой актив записали Зоренко и Евтушенко, а у гостей забивали Баринов и Заиченко. Таким образом, это дебютная победа для Баранова в качестве тренера "Кудровки". Главный аутсайдер сезона продолжает проигрывать и имеет в своем активе всего один зачетный пункт. "Кудровка" поднимается на шестое место.

Вторая лига. 22-й тур

"Кудровка" – "Кремень-2" 4:2

Голы: Евтушенко (5, 24), Зоренко (56, 67) – Баринов (12), Заиченко (64)

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kukarekin (Одесса)
07.04.2024 в 19:15
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Комментарии 1
kukarekin (Одесса)
07.04.2024 в 19:15
Могли да не смогли
Ответить
0
0

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