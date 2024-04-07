Вторая лига. Кудровка в результативном матче обыгрывает аутсайдера

Программа двадцать второго тура Второй лиги завершалась противостоянием между "Кудровкой" и "Кремнем-2". Результат этого противостояния никого не удивил.

Матч получился богатым на голы. В составе хозяев дубли в свой актив записали Зоренко и Евтушенко, а у гостей забивали Баринов и Заиченко. Таким образом, это дебютная победа для Баранова в качестве тренера "Кудровки". Главный аутсайдер сезона продолжает проигрывать и имеет в своем активе всего один зачетный пункт. "Кудровка" поднимается на шестое место.

Вторая лига. 22-й тур

"Кудровка" – "Кремень-2" 4:2

Голы: Евтушенко (5, 24), Зоренко (56, 67) – Баринов (12), Заиченко (64)