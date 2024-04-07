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Вторая лига. Кудровка в результативном матче обыгрывает аутсайдера
Последняя игра тура
Фото: ФК Кудрівка
Программа двадцать второго тура Второй лиги завершалась противостоянием между "Кудровкой" и "Кремнем-2". Результат этого противостояния никого не удивил.
Матч получился богатым на голы. В составе хозяев дубли в свой актив записали Зоренко и Евтушенко, а у гостей забивали Баринов и Заиченко. Таким образом, это дебютная победа для Баранова в качестве тренера "Кудровки". Главный аутсайдер сезона продолжает проигрывать и имеет в своем активе всего один зачетный пункт. "Кудровка" поднимается на шестое место.
Вторая лига. 22-й тур
"Кудровка" – "Кремень-2" 4:2
Голы: Евтушенко (5, 24), Зоренко (56, 67) – Баринов (12), Заиченко (64)
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