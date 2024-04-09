Пезидент Звягеля рассказал, возглавит ли Шаран команду

Президент ПФК "Звягель" Дмитрий Костюк прокомментировал слухи о том, возглавит ли экс-тренер "Миная" и "Александрии" Владимир Шаран команду из Житомирщины.

- Конечно, как человек, который что-то понимает в футболе, я бы хотел видеть во главе "Звягеля" такого тренера, как Владимир Шаран. Для меня это фигура в украинском футболе, соразмерная с Вернидубом, Максимовым, то есть с лучшими тренерами УПЛ.

"Звягель" же играет во Второй лиге, а Шаран - тренер уровня команд, которые борются за еврокубки в Премьер-лиге. Поэтому Владимира Богдановича в "Звягеле" не будет.

- Из слухов о новом тренере логично следует мысль об отставке Гибалюка, которая может случиться. Или агентам, прессе и фанам успокоиться?

- Гибалюк - не главный тренер, я его не назначал, а исполняющий обязанности главного тренера, помощник Шищенко, который получил шанс стать главным и должен был бы доказать, что достоин этого.

Пока же команда не показывает той игры, которая была раньше при Шищенко, Максимове и Скидане, и не дает результата. За три тура мы потеряли 5 очков, с трудом выиграли лишь у последней команды чемпионата (2:0 дома с "Кремнем-2", - прим.), опустились с первого места на фактическое третье, при том что перед командой поставлена задача - чемпионство во Второй лиге. Посмотрим, как будет дальше.

Уже в пятницу тяжелая игра в Одессе, мало времени, чтобы проводить какие-то большие изменения. Главное, чтобы игроки смогли показать свой высокий уровень. Нас существенно подкосила потеря главного тренера на завершающем этапе сборов и лучшего игрока. Возможно, команде нужно больше времени, чтобы заиграть эффективнее, - сказал Костюк.