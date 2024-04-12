Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ПФК Звягель
Сегодня сыграют все шесть матчей двадцать третьего тура Второй лиги. С большим интересом все ожидают противостояния на стадионе имени "Банникова", где лидер будет принимать третью команду чемпионата. "Дружба" в прошлом туре впервые в весенней части сезона потеряла очки и постарается реабилитироваться за эту неудачу. Однако именно хозяева считаются фаворитами противостояния, ведь "ЮКСА" переживает эмоциональный подъем после единоличного лидерства.
12:00. "Тростянец" - "Нива"
12:15. "Кремень-2" - "Рух-2"
13:30. "Реал Фарма" - "Звягель"
12:30. "Чайка" - "Кудровка"
13:00. "Локомотив" - "Скала 1911"
14:30. "ЮКСА"- "Дружба"
Популярное сейчас
- Трубин побеждает, Ливерпуль шокирован на Энфилде, а Цыганков снова с травмой. Главные новости за 11 апреля
- А это что было?! Ливерпуль — Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча
- Лига Европы. Ливерпуль – Аталанта 0:3. Шокированный Энфилд
- "Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали представители ТЦК". Игрок Чайки рассказал, как оказался в составе ВСУ
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО