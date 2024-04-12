Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют все шесть матчей двадцать третьего тура Второй лиги. С большим интересом все ожидают противостояния на стадионе имени "Банникова", где лидер будет принимать третью команду чемпионата. "Дружба" в прошлом туре впервые в весенней части сезона потеряла очки и постарается реабилитироваться за эту неудачу. Однако именно хозяева считаются фаворитами противостояния, ведь "ЮКСА" переживает эмоциональный подъем после единоличного лидерства.

12:00. "Тростянец" - "Нива"

12:15. "Кремень-2" - "Рух-2"

13:30. "Реал Фарма" - "Звягель"

12:30. "Чайка" - "Кудровка"

13:00. "Локомотив" - "Скала 1911"

14:30. "ЮКСА"- "Дружба"