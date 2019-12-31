Аматорский футбол
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Наставник ВПК-Агро Соловьев признан тренером года в аматорском футболе
Специалист вывел команду во Вторую лигу, где ВПК-Агро лидирует в своей группе
Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера аматорского футбола по итогам 2019 года.
Награда досталась главному тренеру "ВПК-Агро" Сергею Соловьеву.
С ним команда стала чемпионом Украины среди любителей в прошлом сезоне, а сейчас лидирует в группе Б Второй лиги.
В топ-5 тренеров также вошли Андрей Березовчук ("Волчанск"), Василий Гречаный "ЛНЗ-Лебедин"), Сергей Карпенко ("Авангард", Киевская область) и Артем Радионов ("Виктория", Николаевка).
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