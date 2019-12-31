  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Аматорский футбол
  4. Наставник ВПК-Агро Соловьев признан тренером года в аматорском футболе
В тренде
Аматорский футбол
Аматорский футбол

Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник ВПК-Агро Соловьев признан тренером года в аматорском футболе

Аматорский футбол
(1 голосов)

Специалист вывел команду во Вторую лигу, где ВПК-Агро лидирует в своей группе

Наставник ВПК-Агро Соловьев признан тренером года в аматорском футболе
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера аматорского футбола по итогам 2019 года.

Награда досталась главному тренеру "ВПК-Агро" Сергею Соловьеву.

С ним команда стала чемпионом Украины среди любителей в прошлом сезоне, а сейчас лидирует в группе Б Второй лиги.

В топ-5 тренеров также вошли Андрей Березовчук ("Волчанск"), Василий Гречаный "ЛНЗ-Лебедин"), Сергей Карпенко ("Авангард", Киевская область) и Артем Радионов ("Виктория", Николаевка).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ВПК-Агро (Шевченковка) Сергей Соловьев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...