Наставник ВПК-Агро Соловьев признан тренером года в аматорском футболе

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера аматорского футбола по итогам 2019 года.

Награда досталась главному тренеру "ВПК-Агро" Сергею Соловьеву.

С ним команда стала чемпионом Украины среди любителей в прошлом сезоне, а сейчас лидирует в группе Б Второй лиги.

В топ-5 тренеров также вошли Андрей Березовчук ("Волчанск"), Василий Гречаный "ЛНЗ-Лебедин"), Сергей Карпенко ("Авангард", Киевская область) и Артем Радионов ("Виктория", Николаевка).