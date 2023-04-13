Определились финалисты Кубка Украины среди аматоров

В среду. 12 апреля состоялись ответные матчи 1/2 финала любительского Кубка Украины 2022/23.

"Дружба" противостояла "Фазенде". Клуб из Мировки забил четыре безответных мяча в ворота черновчан. Общий счет по итогам двух встреч - 8:0 в пользу "Дружбы".

"Фазенда" (Черновцы) - "Дружба" (Мировка, Киев обл.) 0:4 (1-й матч 0:4)

Черновцы. Стадион "Олимпия"

Голы: Порохня, 48, Бороденко, 75, Листопад, 77, Кабанюк, 85

После результативной ничьей в столице "Олимпия" имела определенное преимущество на домашний матч со "Штурмом". Выездной гол позволял проходить в финал не только в случае победы, но и нулевки. Что и произошло в матче в Миргороде.

"Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл) - "Штурм" (Иванков, Киев обл.) 0:0 (1-й матч 1:1)

Пирятин. Стадион "Юбилейный"