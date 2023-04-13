Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились финалисты Кубка Украины среди аматоров
"Дружба" сыграет против "Олимпии"
Фото: instagram.com/pfcdruzhba
В среду. 12 апреля состоялись ответные матчи 1/2 финала любительского Кубка Украины 2022/23.
"Дружба" противостояла "Фазенде". Клуб из Мировки забил четыре безответных мяча в ворота черновчан. Общий счет по итогам двух встреч - 8:0 в пользу "Дружбы".
"Фазенда" (Черновцы) - "Дружба" (Мировка, Киев обл.) 0:4 (1-й матч 0:4)
Черновцы. Стадион "Олимпия"
Голы: Порохня, 48, Бороденко, 75, Листопад, 77, Кабанюк, 85
После результативной ничьей в столице "Олимпия" имела определенное преимущество на домашний матч со "Штурмом". Выездной гол позволял проходить в финал не только в случае победы, но и нулевки. Что и произошло в матче в Миргороде.
"Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл) - "Штурм" (Иванков, Киев обл.) 0:0 (1-й матч 1:1)
Пирятин. Стадион "Юбилейный"
Популярное сейчас
- Рух - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
- Пострадал российский житель. ССО вместе с Силами обороны хаймарснули жирную цель
- Реал и Милан рвутся в полуфинал, дебошир Мане и расистский скандал в Париже. Главные новости за 12 апреля
- Известно, какой процент раненых украинских воинов возвращается в строй после лечения
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО