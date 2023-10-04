Евгений Хачериди подписал контракт с ФК Штурм (Иванков) и сегодня дебютирует за новую команду

На официальной странице любительского футбольного клуба ФК "Штурм" Иванков появилось сообщение, что к ним присоединился Евгений Хачериди.

Также сообщается, что Евгений уже сегодня дебютирует за новую команду в матче против "Пенуэла" в любительском чемпионате Украины.

"Евгений Хачериди - защитник ФК "Штурм", игровой номер #4", - говорится в сообщении.

Играл за клубы: "Олком" (Мелитополь), "Волынь" (Луцк), "Динамо", "Динамо-2", "ПАОК" (Греция), "Динамо-Берестье" (Беларусь). Неоднократно привлекался в состав Национальной сборной Украины - сыграл 51 матч, забил 3 гола.

Среди достижений Хачериди: трижды Чемпион Премьер-лиги Украины (2008/09, 2014/15, 2015/16), дважды Обладатель Кубка Украины (2013/14, 2014/15), трижды Обладатель Суперкубка Украины (2009, 2011 и 2016), Чемпион Греческой Суперлиги (2018/19), Обладатель Кубка Греции (2018/19) и Обладатель Суперкубка Беларуси (2020).