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Евгений Хачериди подписал контракт с ФК Штурм (Иванков) и сегодня дебютирует за новую команду

Аматорский футбол
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(1 голосов)

Хачериди присоединится к команде из Иванкова

Евгений Хачериди подписал контракт с ФК Штурм (Иванков) и сегодня дебютирует за новую команду

Фото: ФК Динамо Брест

UA-Футбол
Новина українською

На официальной странице любительского футбольного клуба ФК "Штурм" Иванков появилось сообщение, что к ним присоединился Евгений Хачериди.

Также сообщается, что Евгений уже сегодня дебютирует за новую команду в матче против "Пенуэла" в любительском чемпионате Украины.

"Евгений Хачериди - защитник ФК "Штурм", игровой номер #4", - говорится в сообщении.

Играл за клубы: "Олком" (Мелитополь), "Волынь" (Луцк), "Динамо", "Динамо-2", "ПАОК" (Греция), "Динамо-Берестье" (Беларусь). Неоднократно привлекался в состав Национальной сборной Украины - сыграл 51 матч, забил 3 гола.

Среди достижений Хачериди: трижды Чемпион Премьер-лиги Украины (2008/09, 2014/15, 2015/16), дважды Обладатель Кубка Украины (2013/14, 2014/15), трижды Обладатель Суперкубка Украины (2009, 2011 и 2016), Чемпион Греческой Суперлиги (2018/19), Обладатель Кубка Греции (2018/19) и Обладатель Суперкубка Беларуси (2020).

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В статье: Евгений Хачериди Штурм (Иванков)
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Комментарии (1)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
04.10.2023 в 14:37
Та начебто і виглядає непогано в 36 років. Я впервнений, що якщо би йому більше дисципліни - то міг запросто ще грати в УПЛ. А може і навіть в нинішньому Динамо.
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