Выбрали нового главу Ассоциации ветеранов футбола Украины

Состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета Ассоциации ветеранов футбола Украины, на котором было рассмотрено ряд важных вопросов. Подавляющим большинством голосов членов Исполкома было удовлетворено заявление Анатолия Демяненко о прекращении полномочий и.о. президента АВФУ. Новым и.о.президента АВФУ избран вице-президент Андрей Бибу.

Также члены Исполкома поддержали требование АВФУ к Украинской ассоциации футбола о проведении внеочередного Конгресса УАФ. На нем в повестке дня среди прочего должны быть рассмотрены вопросы избрания президента, членов Исполкома и других руководящих органов украинского футбола.

Отметим, что в 246 матчах чемпионатов страны Андрей Биба, легендарный полузащитник киевского "Динамо", забил 69 голов. Играл он в составе команды, которая в 1961 году нарушила многолетнюю гегемонию московских клубов в советском футболе и стала чемпионом.