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Выбрали нового главу Ассоциации ветеранов футбола Украины

Аматорский футбол

Им стам известный украинский футболист

Выбрали нового главу Ассоциации ветеранов футбола Украины

Фото: АВФУ

UA-Футбол
Новина українською

Состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета Ассоциации ветеранов футбола Украины, на котором было рассмотрено ряд важных вопросов. Подавляющим большинством голосов членов Исполкома было удовлетворено заявление Анатолия Демяненко о прекращении полномочий и.о. президента АВФУ. Новым и.о.президента АВФУ избран вице-президент Андрей Бибу.

Также члены Исполкома поддержали требование АВФУ к Украинской ассоциации футбола о проведении внеочередного Конгресса УАФ. На нем в повестке дня среди прочего должны быть рассмотрены вопросы избрания президента, членов Исполкома и других руководящих органов украинского футбола.

Отметим, что в 246 матчах чемпионатов страны Андрей Биба, легендарный полузащитник киевского "Динамо", забил 69 голов. Играл он в составе команды, которая в 1961 году нарушила многолетнюю гегемонию московских клубов в советском футболе и стала чемпионом.

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Источник:
АВФУ
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