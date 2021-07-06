Ващук: По ЧМ в Москве я высказал альтернативную точку зрения, которую вырвали из контекста

Вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук прокомментировал запрет сборной Украины по пляжному футболу участвовать в ЧМ-2021, который пройдет с 21 по 29 августа в Москве.

Ранее Ващук в комментариях СМИ заявлял, что сборной нужно ехать на турнир .

"Пожалуйста, не нужно делать громких заголовков. Если ассоциация приняла решение о том, что сборная не едет – значит, в этом есть смысл. И я поддержу его, каким бы ни было мое личное мнение по этому вопросу. Я понимаю, что такое игра в команде.

Я понимаю и разделяю политическую позицию ассоциации, но у меня есть своя точка зрения на спортивную составляющую. У меня, как у футболиста, как у спортсмена. И я высказал альтернативную точку зрения, которую вырвали из контекста и использовали как хайп для трафика в СМИ.

Для тех, кто не в теме – сборная Украины по пляжному футболу выиграла путевку на чемпионат мира в Москве. На данный момент Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение о том, что Россия не может обеспечить безопасность для нашей сборной на своей территории и поездка сборной на чемпионат мира невозможна.

Да, мне больно и обидно за наших спортсменов. Мне очень жаль, что так сложилось. Личное мнение мое, как спортсмена, который знает, что такое подготовка к чемпионату и что такое завоевать путевку не совпадает с позицией функционера.

Я боюсь представить, что испытывают те, для кого этот чемпионат мира был, возможно, последним шансом, ведь век спортсмена очень короткий. Последний раз Украина выходила на чемпионат мира восемь лет назад. У нас сейчас сильная сборная, как никогда.

Перед тем, как ребята уезжали в Португалию – я лично говорил о том, что нужно ехать и выигрывать. Выигрывать несмотря ни на что. Хотя все прекрасно понимали, что место проведения чемпионата мира максимально неблагоприятное для нашей сборной.

Я не мог и не могу иначе – спорт — это часто борьба на пределе возможностей и это не про тех, кто сдается.

И сейчас бы я очень хотел, чтобы наша сборная на чемпионате мира доказала всем, что мы можем, в любых условиях и при любых обстоятельствах. Но… Ассоциация приняла решение, прислушавшись к рекомендациям соответствующих министерств, организаций, ведомств.

Ассоциация пляжного футбола – это не один человек. Любые решения здесь принимаются коллегиально. Я первый вице-президент ассоциации, но я не являюсь единственным лицом, принимающим решение. Мое мнение – всего лишь личное мнение.

Мне вместе со всеми горько осознавать, что этот чемпионат мира, скорее всего, пройдет без нашей сборной. Но решение уже принято. И оно не оспаривается. Надеюсь на ваше понимание и поддержку", – написал Ващук.