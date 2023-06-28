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Сборная Украины по пляжному футболу уступила Швейцарии на Европейских играх 2023

Пляжный футбол
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Теперь выход из группы зависит не только от Украины

Сборная Украины по пляжному футболу уступила Швейцарии на Европейских играх 2023

Фото - Федерація пляжного футболу України

UA-Футбол
Новина українською

На Европейских играх 2023 состоялся матч второго тура группового раунда по пляжному футболу. Сборная Украины противостояла Швейцарии.

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Счет был открыт на четвертой минуте украинцами (забил Иван Глуцкий). Но на 18-й минуте швейцарцы сумели забить дважды усилиями Деяна Станковича и Силвано Кесслера. На 26-й минуте снова была ситуация с двумя голами в течение одного оборота стрелки, но теперь забивали футболисты обеих команд (у Украины – Андрей Борсук). Такой обмен уже был в пользу Швейцарии, ведь она вела в счете. Потому что перед этим забил Патрик Руттиман.

Это поражение не лишило Украину шансов на выход из группы, но задачу усложнило. В последнем туре против аутсайдера группы Молдовы желательно набрать больше очков, чем Италия наберет в матче против Швейцарии.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Группа В. Второй тур
Швейцария – Украина 4:2
Голы: Силвано Кесслер 18, Патрик Руттиман 20, Деян Станкович 18, 26 – Иван Глуцкий 4, Андрей Борсук 26

Сборная Украины по пляжному футболу уступила Швейцарии на Европейских играх 2023 - изображение 1

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В статье: Пляжный футбол Европейские игры
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