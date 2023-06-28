Сборная Украины по пляжному футболу уступила Швейцарии на Европейских играх 2023
Теперь выход из группы зависит не только от Украины
Фото - Федерація пляжного футболу України
На Европейских играх 2023 состоялся матч второго тура группового раунда по пляжному футболу. Сборная Украины противостояла Швейцарии.
Счет был открыт на четвертой минуте украинцами (забил Иван Глуцкий). Но на 18-й минуте швейцарцы сумели забить дважды усилиями Деяна Станковича и Силвано Кесслера. На 26-й минуте снова была ситуация с двумя голами в течение одного оборота стрелки, но теперь забивали футболисты обеих команд (у Украины – Андрей Борсук). Такой обмен уже был в пользу Швейцарии, ведь она вела в счете. Потому что перед этим забил Патрик Руттиман.
Это поражение не лишило Украину шансов на выход из группы, но задачу усложнило. В последнем туре против аутсайдера группы Молдовы желательно набрать больше очков, чем Италия наберет в матче против Швейцарии.
Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Группа В. Второй тур
Швейцария – Украина 4:2
Голы: Силвано Кесслер 18, Патрик Руттиман 20, Деян Станкович 18, 26 – Иван Глуцкий 4, Андрей Борсук 26
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