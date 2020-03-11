Кобин: Приснилось, что Минай выиграет по пенальти, поэтому был спокоен

Главный тренер "Миная" Василий Кобин на послематчевой прес-конференции подвел итог кубкового матча с "Ингульцом" (1:1, 7:6 по пен.).

- Хороший соперник, команда, которая может смело играть в УПЛ. Нам было трудно, но и им было непросто. Спасибо своим ребятам с характер, за волю к победе. Говорил, что два месяца работали не для того, чтобы проиграть перед своими болельщиками. Это сработало. Мы в полуфинале и будем ждать соперника.

- Кого можете выделить в своей команде? Кто герой?

- Клуб герой. Команда шла с поля и люди аплодировали. Самое главное - это любовь болельщиков, поддержка. Могли выиграть и проиграть, но слава Богу, что выиграли. Попович занял место в воротах, я знал, что он силен при пробитии пенальти.

- У "Ингульца" уже есть опыт пенальти, у вас нет. Волновались, что чувствовали?

- Здесь психология. Начинали бить пенальти при тишине на трибунах. А когда началась поддержка - команда ожила, Попович ожил, произошел переломный момент благодаря трибунам. За это благодарен болельщикам.

- Что чувствовали во время серии?

- Я до полшестого утра не спал, думал, как надо сыграть. А потом заснул и увидел сон, что мы выиграем по пенальти. Это сказал перед серией своим помощникам и поэтому был спокоен. Все сбылось.

- Вы понимаете, что написали историю футбола Закарпатья? Ведь более ста лет представителя Закарпатья не было в полуфинале Кубка Украины?

- Пока никто это не осознает. Дал команде два дня выходных и потом я им это скажу. А еще попрошу руководство как-то отметить это, чтобы все знали, кто творил историю.

- Игрой своей команды довольны?

Доволен. Выполнили тактическую установку, изучили команду, знали как соперник будет действовать. У них хороший нападающий, много цеплялся за мячи, мы знали, что они делают много длинных передач. Мы к этому готовились.

Но пропустили обидный гол, потому что моментов у соперника не было. Мы растерялись на несколько минут и нужны были эмоции, чтобы снова появилось желание победить в этом матче. Это и произошло.