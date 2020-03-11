Лавриненко: Если введут VAR - команды в Первой лиге не будут доигрывать матчи из-за отсутствия игроков

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко на послематчевой пресс-конференции подвел итог кубкового матча с "Минаем" (1:1, 6:7 по пен.).

- Поздравляю минайцев с выходом в полуфинал, желаю им дойти до финала. Интересная кубковая игра, мое мнение - что ее испортил арбитр свистками лишними. Это не отговорка. Своей командой я остался доволен. Мы большую часть матча провели в меньшинстве, но слава Богу, что не было VAR, потому что тогда не осталось бы футболистов на поле.

Это Кубок, нужно уметь держать нити игры. Но это мое мнение, пусть разбирается Комитет арбитров. Но в целом болельщикам должна была понравиться игра. Тяжелое поле, но была быстрая игра, обе команды потратили много сил. А пенальти - это лотерея, кому повезло, кому-то нет. Сконцентрируемся на чемпионате.

Прозвучал вопрос об арбитраже…

- Каждое прикосновение - это свисток. Я понимаю, что футболист может получить травму и арбитр их защищает, но это футбол, за это футболисты получают зарплату. Что ни атака - это свисток. Лучше дать командам выяснить отношения и не думать о том, что а вдруг футболист может получить травму.

У нас всегда Кубок славится борьбой, мы же не можем как испанцы обыгрывать по десять игроков и носить мяч на носу. Мы хотим играть как в Испании, и чтобы футбол был как в Испании, но арбитраж - это наша беда. Если введут VAR - команды в Первой лиге не будут доигрывать матчи из-за отсутствия игроков.

- Первая лига - это эталон сегодняшнего футбола в Украине?

- У каждого свой идеал. Но Лига ровная, это факт. Нет проходных матчей, каждый у каждого может отобрать очки. А если будут такие матчи как сегодня - то болельщиков будет еще больше. А надо еще убрать лишние свистки и тогда будет лучше. Тем более, что для судейства этот матч не был сложным, не было подлости, была мужская борьба. Как для весеннего футбола - это был хороший уровень.

- Задача в чемпионате - попадание в тройку?

- Задачу никто не отменял. Будем концентрироваться, надеемся, что опустеет лазарет и будем играть. Скоро снова сюда приедем. Благодарен ребятам, что проявили характер, месяц не были дома, из Турции сразу сюда. Желаю удачи "Минаю" и благодарю за гостеприимство.