Десна - Ворскла. Анонс, прогноз, когда и где смотреть матч, составы

Кубок Украины. 1/4 финала

12 марта. Чернигов. ОУСЦ "Чернигов". Начало в 19:00

"Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава)

Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Ассистенты: Александр Жуков (Харьков), Валентин Куцев (Киев)

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Телетрансляция - "УНІАН"

Интернет-трансляция - UA-Футбол, 1plus1.video и FootballHub

Цифры и факты

этот матч станет первым в украинском футболе после введения карантина и пройдёт без зрителей.

это последний матч 1/4-й Кубка Украины. Вчера в полуфинал уже пробились представитель Первой лиги "Минай", а также "Мариуполь" и "Динамо".

оба соперника в нынешнем розыгрыше кубка пока провели по одному поединку. В 1/8 финала "Десна" в Николаеве без особых проблем разобралась с одноимённым клубом (4:2), а "Ворскла" также в гостях оказалась сильнее "Колоса" из Ковалёвки (1:0).

после зимней паузы у "Десны" три победы в четырёх матчах (разница мячей - 7:2). "Ворскле", как аутсайдеру таблицы, также есть, чем похвалиться: две победы и два поражения (разница мячей хоть и отрицательная, но два поединка сыграны "на ноль").

"Десна" ни разу не играла в полуфинале Кубка Украины. "Северяне" дважды добирались до 1/4-й, где вылетали от "Динамо" (2017 год) и "Шахтёра" (2014).

у "Ворсклы" более богатый кубковый опыт. Коллектив из Полтавы 13 раз был участником четвертьфинальной стадии турнира, но только однажды её преодолевал. В 2009 году на тот момент подопечные Николая Павлова выиграли трофей, обыграв в финале "Шахтёр".

четыре раза за пять последних лет "Ворскла" вылетала из Кубка как раз на стадии 1/4 финала: от "Днепра-1", "Мариуполя", "Шахтёра" и "Олимпика".

"Десна" и "Ворскла" ранее встречались 13 раз (7 побед на счету полтавчан). В Кубке "северяне" ни разу не побеждали своего ближайшего соперника: три вылета из турнира в 1992 (0:1), 1994 (1:2) и 2015 (2:4 после пенальти) годах.

Составы

"Десна"

Не сыграют: Гуцуляк (дисквалификация)

У Александра Рябоконя есть возможность для ротации, чем наставник "северян" и воспользуется. Ожидаем, что изменения коснутся как минимум половины позиций: например, вратарской (Литовка сыграет впервые с декабря), центра и фланга обороны (шанс для Ермакова и Конопли), а также "крыльев" полузащиты (здесь чередование привычно).

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Литовка - Мостовой, Ермаков, Гитченко, Конопля - Домбровский, Арвеладзе - Кузык, Тотовицкий, Картушов - Будковский.

"Ворскла"

Не сыграют: Сапай (травма / под вопросом)

Возможно, Юрий Максимов отдаёт себе отчёт, что шансы на победу в Кубке меньше одного процента, поэтому даст шанс в Чернигове проявить себя резервистам. С другой стороны - у "Ворсклы" в текущем сезоне не так много позитивных эмоций: почему бы в таком случае не побороться за полуфинал.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Баенко, Диайе, Чеснаков, Пердута - Луизао, Пуцлин, Скляр, Шехич - Кулач, Степанюк.

Прогноз на матч Десна - Ворскла Александра Рыженко

Кубок - достаточно специфическое соревнование. Здесь фаворит может выставить резерв, который не оправдает ожиданий и проиграет матч. Но у "Десны" сейчас есть достаточно широкая обойма, чего не скажешь о "Ворскле". Поэтому "северяне" даже в случае ротации должны оформлять выход в полуфинал турнира.

Ставка: победа "Десны"

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