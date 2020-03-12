Коуч Альянса: Выглядели однозначно симпатичнее Мариуполя, но наш минус - стандарты

Главный тренер второлигового "Альянса" Юрий Ярошенко прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 Кубка Украины с "Мариуполем" (2:4).

Мы в раздевалке говорили с футболистами. Тот план, который выбрали на игру... в игровом плане воплотили. Я благодарен ребятам за это. Но большой минус для нас - это стандарты. Они привели к итоговому результату. В игровом плане мы выглядели однозначно симпатичнее. Но как раз и суть футбола в том, чтобы уметь добиваться результата, совершенствоваться на всех этапах игры. Что касается стандартов, то нам указали, над чем стоит поработать. Однозначно сделаем выводы.

Что касается игровых взаимодействий, комбинационных действий, то по словам Ярошенко, их теперь надо только закреплять - и двигаться дальше.

Я благодарен болельщикам, которые нас прекрасно поддерживали. Долю хорошего настроения мы им таки дали, конечно, хотелось бы дальше пройти. Но значит еще не пришло то время. Но с таким отношением ребят нашего руководства, я думаю, мы будем двигаться вперед.

- Трудно было проводить первый матч после зимней паузы?

- Однозначно. Такой активной игровой фазы, как у "Мариуполя", у нас не было. Это у них уже 5-й матч, они находятся в тонусе. Фон усталости у нас был, но все равно от своего стиля мы не отошли, комбинировали, накрывали соперника, заставляли ошибаться. Для анализа тренеров эта игра - богатейший материал, чтобы поработать, оставить сильные качества и поработать над слабыми.

Первый тайм нас порадовал. Во втором все было бы хорошо, если бы мы не пропустили быстрый гол из раздевалки. Мы планировали совсем другое. Но есть еще фактор психологии футболистов. Они делают первые шаги в большом профессиональном футболе. И эти психологические перепады, в частности, как раз и повлияли. Но молодцы, не сдались, Агапов был момент один на один выходил - выручил Гальчук. Знаете, а 4:3 - был бы достойный счет. Недовисловленисть этого матча осталась, пожалуй, и у болельщиков. А в тренерский штаб - и подавно.

Я вижу перспективу нашей, команда очень хорошая. Надо засучить рукава и переключиться на чемпионат.

В воскресенье планируем контрольный матч с "Викторией", дадим поиграть тем футболистам, которые не принимали участия в игре с "Мариуполем". Всем, кто сыграл, дадим 30-35 минут для сохранения игрового тонуса.