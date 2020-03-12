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Кополовец: Болельщики довольны, президент насыпает премию – это и есть футбольное счастье

Кубок Украины
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А еще бог помогает Минаю

Кополовец: Болельщики довольны, президент насыпает премию – это и есть футбольное счастье
Новина українською

ФК "Минай" в драматичном поединке 1/4 финала Кубка Украины в серии пенальти обыграл "Ингулец" и вышел в полуфинал турнира. После матча хавбек закарпатцев Михаил Кополовец прокомментировал данный успех.

"Эмоциональная очень игра. Что случилось? Не знаю, дотерпели. "Ингулец" – хорошая команда с серьезным опытом, в прошлом году играли в финале Кубка. Мы молодая команда, немного необузданная. Еще много футболистов, которые не играли на этом уровне. Бог помогает нам.

Когда команда побеждает – все довольны. Болельщики довольны, президент насыпает премию – вот это счастье футбольное", – сказал Кополовец.

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В статье: Михаил Кополовец ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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