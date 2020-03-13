Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рябоконь: Отдали матч в какой-то мертвой обстановке
Десна вылетела из Кубка
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка Украины от "Ворсклы" (0:1).
"Каждое поражение болезненное по-своему. Конечно, мы хотели пройти дальше. Но в какой-то мертвой обстановке отдали матч.
Обидно, но будем играть дальше, если все будет продолжаться. Ситуация непонятная не только в футболе, а вообще в мире. Все так стремительно развивается, что будет завтра – неизвестно", – сказал Рябоконь.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса матч проходил без зрителей.