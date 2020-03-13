  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Рябоконь: Отдали матч в какой-то мертвой обстановке
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рябоконь: Отдали матч в какой-то мертвой обстановке

Кубок Украины
(1 голосов)

Десна вылетела из Кубка

Рябоконь: Отдали матч в какой-то мертвой обстановке
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка Украины от "Ворсклы" (0:1).

"Каждое поражение болезненное по-своему. Конечно, мы хотели пройти дальше. Но в какой-то мертвой обстановке отдали матч.

Обидно, но будем играть дальше, если все будет продолжаться. Ситуация непонятная не только в футболе, а вообще в мире. Все так стремительно развивается, что будет завтра – неизвестно", – сказал Рябоконь.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса матч проходил без зрителей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...