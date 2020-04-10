Кубок может нивелировать смысл плей-оффа за ЛЕ. А также другие особенности украинской заявки на еврокубки 2020/21

В США эпидемия COVID-19 достигла пика. Именно теперь сильнее всего "штормит" и Францию. А вот Германия, Италия и Испания сообщают о положительной динамике – количество зараженных и погибших от вируса идет на спад. Меньше пока что страдают и менее развитые страны. Есть надежда, что до середины мая все это, - по крайней мере, в Европе, - прекратится.

Например, Чехия через несколько недель планирует ослабить некоторые карантинные ограничения. То же касается и нескольких других стран. В конце туннеля виден луч света, хотя тени тоже не развеялись. Бельгия уже закончила футбольный сезон и на полпути к этому – Шотландия. Оптимистичные прогнозы пока преждевременны.

Но подвести промежуточные итоги никогда не будет лишним. Если текущий сезон уже не продолжится, то, по крайней мере, можно подумать над тем, чтобы вовремя начать другой. А он должен начаться уже в июне.

Чемпион той же Шотландии должен в следующей Лиге чемпионов стартовать с первого квалификационного раунда, а это – первые числа июля. На этой же стадии борьбу должны начать чемпионы Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Норвегии. Украина начинает со второго раунда квалификации Лиги Европы, а это – 23-е июля. Теоретически первой в Европе должна сыграть пятая команда УПЛ / победитель плей-офф между 5-6 и 7-8 местами. Сейчас наиболее статусной в этой компании является "Александрия". Она будет сеяной на этой стадии. Более того, любая украинская команда во втором раунде отбора ЛЕ будет в посеве.

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А вот в третьем раунде отбора Лиги Европы вне посева будет и "Александрия" (или другой победитель плей-офф), и "Десна", которая стартует с этой стадии, если займет в турнирной таблице УПЛ четвертое место. "Заря" и "Динамо", если вдруг опустятся до такого низкого старта, обязательно будут в посеве третьего этапа квалификации ЛЕ.

А вот "Заря" не будет в нем при жеребьевке третьего раунда отбора Лиги чемпионов. Более того, если нынешнюю ситуацию в турнирных таблицах национальных чемпионатов брать за основу, то "Заря" будет с наименьшим рейтингом среди всех участников третьего этапа отбора ЛЧ ветки представителей лиг. Если сюда пробьется "Динамо", то оно будет в посеве и в третьем, и в четвертом раундах отбора. В случае выхода в группу ЛЧ "Динамо" попадет в третью корзину, "Заря" – безальтернативно в четвертую. "Шахтер", который получит автоматическое место в группе Лиги чемпионов, будет во второй корзине.

"Заря", если вылетит с третьего раунда отбора ЛЧ, сразу окажется в группе Лиги Европы – четвертая корзина. С теоретическими шансами на третью. "Динамо" будет в посеве в любом раунде квалификации ЛЕ и будет в первой корзине при жеребьевке группового турнира. "Заре" же не хватит рейтинга даже для посева в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы, поэтому, как бы парадоксально это ни звучало, самый легкий путь в группу ЛЕ – это вылет из квалификации Лиги чемпионов. А это возможно только при завоевании второго места УПЛ.

"Александрия", "Десна" или любая команда из Кубка Украины (кроме "Динамо") – это четвертая корзина Лиги Европы. На Кубок, кстати, надо делать существенные поправки. Например, если "Динамо" не пройдет в финал, то в чемпионате Украины автоматически отпадет необходимость разыгрывать плей-офф за третье место в Лиге Европы. Тогда в группе сыграет победитель Кубка (если это не "Динамо", значит – команда не из первой шестерки), бронзовый призер стартует с третьего раунда квалификации, а четвертая команда – со второго. Если же "Динамо" возьмет Кубок и в чемпионате Украины финиширует не ниже четвертого места, тогда плей-офф будет актуальным сценарием.

"Заре" нужно болеть за "Динамо" в Кубке Украины. Ведь в случае победы киевлян луганчане пройдут напрямую в групповой этап Лиги Европы не только с поражения в квалификации Лиги чемпионов, но и с третьего места УПЛ (еще один способ обойти квалификации). Если же Кубок возьмет "Мариуполь" или "Ворскла" (про "Минай" пока не говорим), а "Заря" финиширует третьей в УПЛ, тогда ей придется проходить два раунда отбора Лиги Европы. Собственно, то же самое касается и "Динамо – ему придется проходить два раунда квалификации Лиги Европы, если оно финиширует третьим и не выиграет Кубок Украины. Если вдруг на бронзу посягнут "Десна" или "Александрия", то автоматически в группу Лиги Европы они пройдут только в случае победы "Динамо" в Кубке и его финиша в зоне Лиги чемпионов.

Итак, структурно по состоянию на сейчас:

1) "Шахтер" автоматически выходит в группу Лиги чемпионов, где при жеребьевке будет во второй корзине;

2) если второй финиширует "Заря", то она будет вне посева в квалификации Лиги чемпионов; поражение на любой стадии (третий раунд или раунд плей-офф) отправит луганчан в группу Лиги Европы. По состоянию на сейчас – это четвертая корзина, но с шансами на третью;

3) если вторым финиширует "Динамо", то оно будет в посеве обоих раундов квалификации ЛЧ; поражение на любой стадии отправит киевлян в группу Лиги Европы, во время жеребьевки группового этапа "Динамо" будет в первой корзине;

4) "Динамо" в случае выхода в группу Лиги чемпионов будет в третьей корзине, "Заря" – в четвертой;

5) со второго раунда квалификации ЛЕ должен стартовать победитель плей-офф 5-6 и 7-8 мест УПЛ; команда будет в посеве при жеребьевке;

6) в раунде плей-офф квалификации ЛЕ в посев может попасть только "Динамо"; любые другие украинские команды будут здесь вне посева;

7) если в третьем раунде отбора ЛЕ окажется "Динамо", то оно точно будет в посеве; претендовать на него будет и "Заря"; любая другая украинская команда будет вне посева;

8) бронзовый призер УПЛ попадет в группу Лиги Европы автоматически только в случае победы "Динамо" в Кубке Украины и финиша киевлян в зоне Лиги чемпионов УПЛ. Если "Динамо" будет третьим и выигрывает Кубок, то автоматически пройдет в группу ЛЕ; если - третьим и не выиграет Кубок Украины, то стартует с третьего раунда отбора ЛЕ;