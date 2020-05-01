Сачко: В финале Кубка Украины мы обыграли победителя Кубка УЕФА - это запоминается на всю жизнь

Экс-форвард "Ворсклы" Василий Сачко вспомнил победу в Кубке Украины, когда 11 лет назад полтавчане одолели "Шахтер" со счетом 1:0, а победный гол забил именно Сачко.

- Мы слышали о том, как Николай Павлов мотивировал игроков перед матчем. Возможно экс-тренер "Ворсклы" о чем-то забыл?

- Ни для кого не секрет, каким мотиватором является Николай Петрович. Считаю его очень сильной личностью - он не только работал с командой тактически, но и много беседовал с футболистами. Команда верила своему тренеру - это один из ключевых моментов успеха "Ворсклы". Эмоции, которые мы испытали после победы в Кубке, запомнились на всю жизнь.

- Помните решающий гол?

- Олег Красноперов отобрал мяч в середине поля - получилась быстрая атака, в которой хорошо удалось открыться Йовану Маркоски. Он здорово пробил - Андрей Пятов парировал, а я удачно сыграл на добивании.

После взятия ворот я глазами искал Николая Петровича, и по взгляду понял, что он ищет меня. Так и случилось историческое празднование.

- Было тогда ощущение, что вы готовы на равных бороться с "Шахтером", "Динамо", "Металлистом" и "Днепром"?

- Это громкие слова. Что касается Кубка Украины: мы прошли непростые команды - "Металлург" Костова, звездный "Металлист" и в финале одолели многократного чемпиона страны и обладателя Кубка УЕФА. Эта победа дала толчок к дальнейшему прогрессу команды.